Manchester City - Napoli, en la Champions League

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Manchester City 0 puntos y Napoli 0 puntos se miden este jueves 17 de septiembre a las 16:00 (hora de Argentina) en el estadio Etihad Stadium (city), en un partido de la fecha 1 de la Champions League.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.