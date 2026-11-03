Manchester United dio vuelta un partido increíble frente a Roma por la Champions League

Una noche de emociones intensas se vivió en Old Trafford. Manchester United tiró el peso de su historia en la Champions League con una victoria resonante, luego de revertir un encuentro muy complicado. Caía 2 a 0 ante Roma y parecía hundirse. Sin embargo, en el segundo tiempo lo dio vuelta y lo ganó 3 a 2, en el choque de la cuarta fecha de la etapa de liga. El brasileño Matheus Cunha se vistió de héroe. Metió dos goles y festejo sin camiseta y tirándose encima de sus hinchas.

Roma llegaba a Inglaterra luego de golear a Slovan Bratislava (4-0) en la competencia europea y con un buen ritmo en la Serie A, en la que está tercero tras haber apabullado a Udinese (5-2).

En ese contexto comenzó el partido el equipo italiano. A los 11 minutos, abrió el marcador por intermedio de Matías Soulé. El argentino recibió solo por la derecha, se metió al área y definió de zurda al primer palo. Unos minutos más tarde, una mano en el área del United derivó en penal para Roma y fue el neerlandés Donyell Malen el que se hizo cargo del remate para establecer el 2 a 0, a los 17.

Matias Soule abrió el marcador para Roma Jon Super - AP

Todo parecía estar en orden. El equipo de mejor presente le ganaba, y muy bien, al que tambaleaba en todos sus frentes. Manchester United no levanta en la Premier League, en la que suma siete unidades y está al borde de los puestos de descenso. Además, en la Champions, venía de caer ante Atlético de Madrid (2-0) y de pasarla muy mal ante Como (4-1).

A pesar de todo, el equipo dirigido por Michael Carrick no se dejó caer y fue por todo. A los 10 minutos del segundo tiempo, un penal para el United encendió las luces de la ilusión de sus hinchas. Bruno Fernandes se hizo cargo del disparo y el arquero colombiano Devis Vásquez se lo detuvo. Sin embargo, por una invasión de futbolistas de Roma, la ejecución debió repetirse. En su segunda oportunidad, el portugués no perdonó y puso el descuento, a los 13.

Matheus Cunha marcó dos goles y se convirtió en el héroe de Old Trafford Martin Rickett - PA Wire DPA

El gol potenció a Manchester United, que salió con todo. Bryan Mbeumo falló un gol increíble. Definió y la pelota se estrelló en los dos palos. Una jugada que marcaba lo que podía llegar a suceder. Los minutos avanzaban y finalmente a los 37, llegó el empate con la complicidad de un argentino. Bruno Fernandes envió un centro al área de zurda y Leonardo Balerdi erró el despeje. Matheu Cunha controló y colocó el 2 a 2.

Tan solo pasaron tres minutos para que Old Trafford viviera otra noche de locura. Shea Lacey, de 19 años, puso un pase filtrado muy bueno al área para Cunha. El 10 hizo un control orientado y definió al primer palo para poner el 3 a 2.

El tanto significó la remontada de un equipo golpeado y el brasileño lo gritó con tanta euforia y desahogo que se sacó la camiseta y se dirigió a un sector de la tribuna. Allí ¡se tiró de cabeza para abrazarlos y celebrarlo junto a ellos! Era el héroe de Old Trafford, que recibió la amarilla y unos minutos después le cometió una infracción al argentino Leonardo Balerdi para recibir la segunda amonestación y la roja.

Fue triunfo de Manchester United y uno de los que más lo festejo fue Michale Carrick, el entrenador que está en la cuerda floja desde hace algunos partidos. También lo celebró Lisandro Martínez, que fue suplente, pero entró a los 30 minutos de la segunda etapa. En el equipo perdedor también hubo presencia de argentinos. Además de la titularidad de Soulé y Balerdi, Nahuel Molina estuvo en el banco, pero no jugó. Santiago Castro también fue suplente, pero entró a los 32 del segundo tiempo.

Con este resultado, Manchester United suma seis unidades y está en el puesto 17, por ahora clasificándose al repechaje. Roma tiene cuatro y, a pesar de todo, se encuentra en la ubicación 19, también metiéndose entre los equipos que juegan los playoffs.