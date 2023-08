escuchar

Además de ser la liga más atractiva de todas, también tiene como condimento la gran paridad que existe en la Premier League. Si no, que lo digan los grandes que han actuado este sábado, a los que les cuesta mucho superar a los conjuntos menos poderosos. Manchester United y Tottenham lograron sendos triunfos con mucho esfuerzo, mientras que Arsenal se frustró en su propia casa y no pudo llevarse una victoria que le hubiera supuesto puntaje ideal en la tercera fecha del certamen de Inglaterra.

En Old Trafford se vivió un emotivo partido, en el que Manchester United padeció muy temprano dos golpes durísimos. Nottingham Forest salió con todo y a los 4 minutos ya ganaba 2 a 0 ante el estupor de las miles de almas que acudieron a respaldar al conjunto dirigido por Erik Ten Hag. El nigeriano Awoniyi y el francés Boly adelantaron a los Tricky Trees en el marcador, pero de a poco los Reds -con Lisandro Martínez como titular- fueron encontrando el gobierno del partido. Christian Eriksen descontó pronto y en comienzo del segundo tiempo Casemiro llegó a empujar un pase de cabeza de Bruno Fernandes para tranquilizar a su afición.

El abrazo de Antony a Bruno Fernandes, luego de que el portugués anotara de penal el tanto del triunfo por 3 a 2 de Manchester United ante Nottingham Forest Jon Super - AP

El encuentro se inclinó hacia los locales por la expulsión de Joe Worrall a los 66, y 10 minutos más tarde llegaría la acción de la controversia: Marcus Rashford intentó superar dentro del área la marca del brasileño Danilo y de pronto se desplomó. Stuart Attwell no dudó en marcar penal, y pese a las revisiones del VAR, la decisión del árbitro no fue revertida. Ninguna imagen dejó en claro que hubiera habido infracción. Bruno Fernandes selló el 3-2 que le dio el respiro al Manchester United en un encuentro que arrancó muy mal. Esta vez Alejandro Garnacho no sumó minutos. En el banco de suplentes visitante, en tanto, estuvo Gonzalo Montiel, reciente incorporación de Nottingham Forest.

Tottenham, con autoridad

La visita a Bournemouth no era nada sencilla, pero Tottenham terminó mostrando una imagen sólida y se llevó tres puntos que dotan de confianza al nuevo ciclo del griego Postecoglu. James Maddison puso adelante a los Spurs luego de finalizar hacia la red una gran pared entre Udogie y Son. Con Cuti Romero como titular y Gio Lo Celso en la cancha los últimos 20 minutos, Tottenham liquidó el match gracias al gol del sueco Dejan Kulusevski. Marcos Senesi esta vez fue suplente en Bournemouth.

Arsenal, con sabor a derrota

Luego del sinsabor de la temporada pasada, cuando Manchester City le ganó el sprint final y se quedó con la Premier, Arsenal encara este año para saldar esa deuda con su gente. Sin embargo, tropezó en su estadio con un Fulham complicado y no pudo llevarse el triunfo que lo hubiera dejado en la cima con puntaje ideal. El equipo dirigido por Mikel Arteta debió lidiar con un encuentro adverso desde el primer minuto de juego, cuando Bukayo Saka dio un pase malo hacia atrás e involuntariamente asistió a su rival Andreas Pereira, que puso el 1 a 0. Fueron 70 minutos de nervios hasta que el propio Saka se desquitó y anotó de penal el empate y 120 segundos más tarde Nketiah impactó a la red un preciso pase del portugués Fabio Vieira.

Arsenal se lucía ante su gente y hasta se benefició de la expulsión de Ughelumba en Fulham. Sin embargo, a tres minutos del epílogo, Joao Palhinha enmudeció el Emirates Stadium tras conectar de primera un córner y vencer a Ramsdale. A partir de entonces, fueron poco más de 10 minutos de incesantes ataques de Arsenal, pero siempre respondió un viejo integrante de la familia Gunner, el arquero alemán Leno. El empate 2 a 2 no se modificó.

En otros resultados de este sábado, Brentford y Crystal Palace igualaron 1 a 1 y Wolverhampton venció como visitante a Everton por 1 a 0 con gol de Sasa Kalajdzic.

