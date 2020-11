"Maradona era un top mundial, pero tenía pasión por el juego, nació para ser futbolista, nació con todo. No es un producto trabajado, nació así", opinó Jorge Jesús, ex DT de Flamengo (campeón de la Libertadores 2019) y actual de Benfica, de Portugal

El Mundo entero se movilizó por la muerte de Diego Armando Maradona. Desde todos los lugares del planeta se generaron repercusiones. Pero hubo una opinión que llamó la atención, porque no sólo significó un elogio al ídolo, al ex 10 de la selección argentina, sino que también utilizó su figura para compararla con dos cracks de la actualidad, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los referentes de Barcelona y Juventus, respectivamente. El entrenador es Jorge Jesús. El portugués, de 66 años, está actualmente en Benfica, de Portugal, y alcanzó notoriedad en Sudamérica porque fue el DT de Flamengo que le ganó la final de la Copa Libertadores 2019 al River de Marcelo Gallardo.

Jorge Jesús opinó en conferencia de prensa: "Maradona fue el mejor jugador de la historia, junto con Pelé. Pelé sigue aquí, está vivo. Maradona fue el más grande, no solo por lo que fue como genio y jugador, sino por la forma en que demostró. Eso me marcó la diferencia", dijo el entrenador de Benfica y agregó: "Maradona era un top mundial, pero tenía pasión por el juego, nació para ser futbolista, nació con todo. No es un producto trabajado, nació así. Amor, todo el sentimiento que tenía con la pelota".

Y luego siguió con la definición pero involucró en la comparación a Messi y CR7, sobre lo que pretendía explicar, la diferencia en cuanto la "pasión" entre Maradona y los futbolistas más destacados del planeta hoy: "En la actualidad, entre los dos mejores del mundo, Cristiano Ronaldo tiene un poquito de eso, Messi no tiene nada. No tiene nada de pasión", sostuvo Jesus. Y sorprendió, claro.

El director técnico del Benfica, Jorge Jesús, durante el partido disputado contra el Glasgow Rangers, 26 de noviembre de 2020. Crédito: REUTERS / Russell Cheyne

Por eso, dándose cuenta de que sus palabras podrían generar polémica, Jorge Jesús intentó proseguir con sus definiciones para evitar malinterpretaciones: "Messi es un gran jugador. Pero estamos hablando de lo que es la vida y el sentimiento, tener pasión por el juego y el fútbol. Creo que Maradona fue incluso sobresaliente en relación con los demás".

No es la primera vez que Jorge Jesús hace una declaración polémica. Hace un mes, le preguntaron si su equipo (Benfica), que había hilvanado cinco victorias seguidas contando su participación en la liga de Portugal y la Europa League, se parecía al Barcelona por el alto porcentaje de posesión del balón que tenía en los partidos y respondió. "No diré que nos parecemos al Barça. Al de hace unos años sí, pero el de ahora no tiene nada", comentó el ex técnico del Flamengo. "No quiero que se parezca al Barça de ahora, pero no me importaría al de años atrás...". De esta manera, terminó siendo crítico del conjunto de Ronald Koeman y Lionel Messi.

Hace quince días, Jorge Jesús fue reconocido como el mejor entrenador de la Liga Portugal en los meses de septiembre y octubre, mientras que Bruno Jordão, del Famalicão, se llevó la distinción a mejor gol. La distinción se la dio la Liga de Portugal y accedió al premio por ser votado por casi el 26% de los votos en una encuesta en la que participaron todos los técnicos de primera división.

La Liga informó el 11 de noviembre pasado que Jorge Jesus obtuvo el 25,93 % de los votos después de que el Benfica consiguiese cinco victorias en las cinco jornadas que se jugaron en septiembre y octubre. El técnico portugués se impuso en la votación a Emanuel Santos, del Sporting, que obtuvo el 23,7 % de los votos, y a Carlos Carvalhal, del Braga, con el 15,56 %.

