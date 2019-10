En la boca del Lobo: Gimnasia no mejora y el director técnico sacudió el ambiente en busca de una reacción Fuente: AFP

Máximo Randrup SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de octubre de 2019 • 23:59

LA PLATA.- La derrota del fin de semana pasado representó un mazazo para Gimnasia. Si bien no lo decían, todos sentían que el partido ante los suplentes de River podía significar el despegue en la lucha por la permanencia en la Superliga. Lo creían los hinchas, pero también los integrantes del plantel. Eso no ocurrió. El Lobo jugó mal y volvió a perder. Fue la séptima caída en cadena y la tercera del ciclo de Diego Maradona.

"Ni en pedo me voy. Estoy metido hasta los huevos", le juró Maradona al presidente albiazul, Gabriel Pellegrino, tras la caída del último sábado. Fue un duro golpe. Después del entusiasmo por el cambio de aire llegaron tres derrotas que complicaron aún más el panorama.

Con el propósito de elevar al máximo la concentración de sus jugadores, el entrenador tomó dos medidas que llamaron la atención: achicó el plantel de manera considerable y mudó a sus dirigidos a Ezeiza.

Si bien el recorte fue numeroso, porque fueron siete los futbolistas que bajaron a la reserva, parece tratarse de una decisión que no altera la ecuación. No fue apartado ninguno de los habituales titulares y tampoco se marginó a un suplente que participara demasiado. Los que retrocedieron un casillero y ya no están con el grupo principal son: Jonathan Chacón, Guillermo Enrique, Lucas Míguez, Juan Cataldi, Khalil Caraballo, Eric Ramírez y Lucas Calderón. La intención de Maradona pasa por lograr un grupo compacto, fuerte y que esté integrado por aquellos que tienen posibilidades reales de ser convocados.

Diego y el superclásico de la Copa: "que River fue superior y River es un equipazo al lado de Boca, no lo niego. ¿Pero que fue penal? No. Que River le podría haber ganado 5 a 0 también es cierto. Y felicito a Gallardo porque tiene un equipazo. El penal no fue". Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Lo del cambio de predio resultó más sorprendente porque Gimnasia cuenta con un centro de entrenamiento que se encuentra alejado del ruido de la ciudad y además el plantel viene entrenando todos los días a puertas cerradas. Por otra parte, si hay algo que aporta Estancia Chica -un lugar muy representativo para el conjunto tripero- es tranquilidad. Serenidad. Sin embargo, el cuerpo técnico consideró que un cambio de aire podía ayudar. A refrescar un poco el ambiente y sobre todo a potenciar la concentración de un equipo que en esta Superliga cometió muchas desatenciones. Pifias, rechazos cortos, errores de cálculo, desacoples infantiles y otras fallas groseras llevaron a Gimnasia a una situación crítica.

El Lobo comenzó la semana en Abasto, como de costumbre, pero el miércoles se mudó al complejo que la AFA dispone en Ezeiza. Ahí practicó los últimos dos días y también lo hará hoy. Tras la práctica y el almuerzo, el conjunto albiazul partirá rumbo a Mendoza.

Maradona pateó el tablero: siete jugadores dejaron de practicar con la primera y el conjunto trabajó en el predio de la AFA Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

El encuentro contra Godoy Cruz, mañana, a las 13.15, será muy diferente a los anteriores con Diego al mando. Tras enfrentar al campeón de la Superliga (Racing), a la principal revelación del actual torneo (Talleres) y al campeón de América (River), el Lobo enfrentará casi a un par. Por primera vez se las verá con un equipo en crisis, no tan profunda como la propia, pero en crisis al fin. Porque Marcelo Gallardo le puso un millonario alternativo, es cierto, aunque repleto de talento y sin presiones. El Tomba, en cambio, asoma como un rival semejante y, ¿por qué no?, como el fin de las excusas.

Una carrera contrarreloj

Gimnasia no puede perder más tiempo. Comenzó el campeonato comprometido con el descenso y hasta ahora sumó un punto de 24 posibles. Empató ante Lanús en el debut y después perdió todo lo que jugó. Al Lobo le metieron el primer gol en los ocho encuentros, con lo complejo que es dar vuelta un resultado en la Argentina, y hoy está último en las dos tablas (posiciones y promedios).

Para enfrentar a Godoy Cruz se perfila una formación con dos modificaciones en relación a la derrota contra River: los regresos de Marco Torsiglieri y Matías García, quienes estaban suspendidos, por Matías Melluso (lesionado) y Maximiliano Comba (cambio táctico). Si se confirman estas variantes, Gimnasia presentará los siguientes nombres: Alexis Martín Arias; Leonardo Morales, Manuel Guanini, Torsiglieri y Germán Guiffrey; Víctor Ayala; Horacio Tijanovich, José Paradela, Brahian Alemán y García; y Pablo Velázquez.

Fuente: FotoBAIRES

Godoy Cruz, el adversario de turno, no llega mucho mejor que los platenses. El conjunto mendocino también perdió siete cotejos, con la diferencia de que el restante lo ganó (2-1 a Estudiantes).

El Lobo tendrá que sumar bastante en los próximos dos compromisos, frente al Tomba y Unión en el Bosque, porque después se le vendrán dos partidos complicados: Newell's, en Rosario, y el clásico platense como local.

Maradona, secundado por Sebastián Méndez, no pensó en renunciar, pero sí en una forma de cambiar el clima interno. El grupo está herido y el director técnico buscó una posible cura: reducción del plantel y aislamiento para los que no fueron nominados. Ya dijo al principio que no era "mago", convencido de la complicada situación de Gimnasia con los promedios.