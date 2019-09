Maradona, en Gimnasia: el tuit que anticipó la jugada, de fake news a realidad

La imagen de hace una semana, cuando todavía no habían comenzado las gestiones

Lo que era una fake news terminó por convertirse en una de las noticias deportivas del año, plenamente confirmada. Esto es lo que con Diego Maradona y Gimnasia. Aunque parezca increíble, todo comenzó con una noticia inventada que se transformó en una bola de nieve irrefrenable.

El 28 de agosto, cuando ningún dirigente del Lobo pensaba en la idea de contratar al extécnico de Dorados, el usuario de Twitter @feelimiceli echó a rodar una publicación como si fuese Juan Pablo Varsky: "TODO ENCAMINADO: el reemplazante de Hernán Darío Ortiz sería nada más, ni nada menos, que Diego Armando Maradona. Buena noticia para el Lobo". Vale recordar que todavía Gimnasia era dirigido por Hernán Ortiz, que renunció tres después, luego de la derrota por 1-0 en La Paternal contra Argentinos Juniors.

Muchos medios cayeron en la trampa, se hicieron eco de esas dos oraciones y a los directivos triperos les pareció una buena idea. Aunque parezca mentira, la semilla de toda esta historia la generó Felipe Miceli, un joven de 18 años, de La Plata, desde luego hincha del Lobo, y que hoy tiene solamente 731 seguidores.

"No lo podía creer (cuando se confirmó). Aún no lo puedo creer. Es un sueño que Diego esté en Gimnasia. Al principio todos se reían, pero cuando comenzó a confirmarse mi viejo me decía: 'menos mal que lo pusiste'. Sería un sueño conocer a Maradona. Con que me mire a los ojos, yo estoy contento", destacó Miceli, en declaraciones a FM La Plata.