Marcelo Bielsa hizo una fuerte autocrítica, estimó que Leeds podría comprar refuerzos y se animó a decir unas palabras en inglés

El Leeds United de Marcelo Bielsa está decimosexto en la tabla de posiciones de la Premier League y el brote de la variante Ómicron empeoró las cosas: entre testeos positivos o lesiones, se acortó el plantel y quedaron fuera Diego Llorente, Dan James, Junior Firpo y Robin Koch, Kalvin Philipps y Liam Cooper aunque el DT argentino estima que podrá contar con ellos próximamente.

En medio de las altas y bajas, el equipo de Elland Road deberá recibir a Burnley este domingo. El objetivo urge: debe ganar -no lo hace desde la victoria ante Crystal Palace del 30 de noviembre- y al mismo tiempo debe cuidar su propio arco, ya que recibió 14 goles en los últimos tres partidos.

Marcelo Bielsa durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre Leeds United y Arsenal Jon Super - AP

“Para el siguiente partido recuperamos a Junior Firpo, Dan James, Diego Llorente, Robin Koch, que ya había regresado, y Jack Harrison, que básicamente no jugó en el último juego, ya que se lesionó al terminar el encuentro”, analizó Bielsa en conferencia de prensa este viernes.

Luego, respecto a cómo podrían las bajas forzar a Leeds a salir a incorporar jugadores en el mercado de pases, dijo: “Estuvimos recuperando jugadores. Si Phillips y Cooper regresaran en marzo, y si Shackleton y Cresswell volvieran a fines de enero o principios de febrero, la cantidad de jugadores que tenemos está aumentando”. Claro mensaje: no será necesario comprar. No obstante, luego dejó una puerta abierta: “Veremos si, durante enero, surge una alternativa que podamos aprovechar”.

El técnico del Leeds, Marcelo Bielsa (derecha) ve hacia abajo durante el partido de la Liga Premier inglesa contra el Arsenal, en Leeds, Inglaterra, el sábado 18 de diciembre de 2021. (AP Foto/Jon Super)

Luego de responder las preguntas sobre lo inmediato, el rosarino hizo autocrítica por el nivel de su equipo, que fue el peor desde su asunción como entrenador. “La evaluación de mi tarea es negativa. En las dificultades que tuvimos que sortear para evitar la posición en la que estamos no fueron resueltas por mí de acuerdo a lo que preví”, analizó el “Loco”.

“La mayoría de las cosas que sucedieron pensé que podían pasar e imaginé recursos para resolverlas. Evidentemente, esos recursos no fueron adecuados. Hubo un porcentaje alto de lesiones y ésas son cosas que no se pueden prever, al menos en la proporción en que se dieron. El resto de las cuestiones que definieron el descenso del rendimiento, no pude resolverlas”, agregó.

Los seguidores del Leeds United reaccionan durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre Leeds United y Arsenal Jon Super - AP

Por otro lado, fue consultado sobre la Copa Africana de Naciones que arranca este domingo 9 de enero y culmina el 6 de febrero, y que se llevará grandes figuras de la liga, como Mohamed Salah, de Liverpool e internacional con Egipto; Pierre-Emerick Aubameyang, de Arsenal y que es internacional con Gabon y el wing de Manchester City, Riyad Mahrez, que juega para la selección de Algeria.

“Está muy muy claro que las competencias de las selecciones merecen ser tratadas con respeto y que los intereses de los clubes, que son los propietarios de los derechos deportivos de los jugadores y son quienes le pagan sus honorarios, también merecen ser respetados. Hay formas de resolver este problema y que deben ser analizadas, porque ni para los clubes, jugadores o naciones involucradas es bueno que una competencia conviva con las ligas de cada país”, opinó.

Y diluyó la polémica con un análisis general: “Las selecciones reciben jugadores que son reclamados por sus clubes y no tienen ninguna posibilidad de preparar la competencia más importante, una de las dos competencias más importantes en las que compiten. Y los clubes pierden jugadores en un momento decisivo del año. Si la queja surge de los clubes es justa, si surge de los jugadores es justa y si surge de los seleccionados, también es justa”.

Al cabo de su respuesta, uno de los periodistas presentes en la sala lo saludó por el año nuevo. “Happy New Year (Feliz año nuevo), Marcelo”, lo felicitó, a lo que rápidamente recibió una inesperada respuesta (el argentino no suele expresarse en otro idioma que no sea español) en inglés de Bielsa: “Thank you. The same for you”.