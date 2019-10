Crédito: Captura TV

Claudio Mauri 2 de octubre de 2019

Nada más reparador después de una derrota y de haber sacado un punto de los anteriores seis que vencer al que venía puntero y saltar a lo más alto de la tabla del Championship. El Leeds de Marcelo Bielsa no se sale de la dinámica de estar entre los que pelean por los dos ascensos directos a la Premier League. Ahora, gracias al 1-0 sobre West Bromwich Albion, que llegaba como líder a Elland Road, Leeds alcanzó el primer lugar al cabo de la décima fecha. Solo lo podría superar Swansea si este miércoles le gana a Charlton. Leeds también se vio beneficiado por el empate de Nottingham ante Blackburn Rovers.

El gol lo marcó Ezgjan Alioski, que en la temporada pasada ocupaba el puesto de volante ofensivo por la izquierda y luego pasó de lateral. Bielsa había definido a WBA como uno de los rivales más difíciles de defender porque estaba construido para disputar el protagonismo de un partido. Y a Leeds, normalmente, le convierten aunque no le creen muchas situaciones de gol. Por el contrario, su grado de eficacia es bajo para aprovechar las ocasiones que genera. El aspecto defensivo dio un motivo de preocupación cuando a los 34 minutos del primer tiempo debió ser reemplazado el zaguero Liam Cooper por una dura entrada de un rival. Ingresó Gaetano Berardi en una defensa que esta vez respondió con solvencia, con el lateral derecho Stuart Dallas como el más destacado con nueve recuperaciones de pelota y cuatro intercepciones, según la página oficial del club. "Tuvimos pocos errores defensivos. El ingreso de Berardi fue positivo. Harrison y Costa apoyaron mucho a los laterales. Tuvimos jugadores incansables, muy difíciles de superar. El equipo hizo un esfuerzo muy grande."

"En el cierre del partido, el juego creativo de ellos fue muy difícil para nosotros. Las energías que nos exigía el juego defensivo no nos permitía llevar las acciones al campo rival", expresó el Loco sobre lo mucho que costó mantener el 1-0. Y para proteger la victoria decidió reemplazar a un futbolista que había hecho ingresar un rato antes. Una situación similar a la que le ocurrió una vez en el seleccionado argentino con Andrés Guglielminpietro.

"Quiero aprovechar para expresar mi preocupación por la decisión que tuve que tomar con Tyler Roberts (volante ofensivo, sustituido por el lateral y volante defensivo Luke Ayling). Para un jugador es muy difícil entrar, jugar 25 minutos (fueron 29) y tener que salir. El cambio no tiene que ver con su actuación, que se esforzó muchísimo. Pasados los 15 minutos del segundo tiempo, el partido cambió mucho, me vi obligado a buscar para la mitad de la cancha un jugador más agresivo, él es más creativo. El que verdaderamente se equivocó fui yo, leí mal lo que iba a pasar en el partido. Klich defiende menos que Schackleton, Roberts defiende menos que Klich, y el partido demandaba un esfuerzo defensivo grande y no tuve otra opción que tomar la decisión que tomé. Era la única forma de sostener el partido. Roberts había entrado para un partido protagónico, pero ese tipo de encuentro ya no existía. Doy toda esta explicación para hacerme responsable de la decisión", fue la detallada argumentación del rosarino

