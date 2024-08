Marcelo Gallardo, del elogio al Independiente de Holan a repatriar a dos figuras de aquel equipo: Fabricio Bustos y Maximiliano Meza

Escuchar

El 16 de febrero de 2018, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa con los colores de River. Era el tiempo de Independiente, que un par de meses antes había ganado la Copa Sudamericana en el mismísimo estadio Maracanã ante Flamengo, de Brasil. Y el Muñeco se rindió ante el rendimiento de los entonces dirigidos por Ariel Holan: “Un equipo que me da la sensación de ver algo diferente, en el que veo una agresividad futbolística que nosotros tuvimos, y que es atractivo de ver es Independiente. Es mi opinión. Solamente una opinión. Me parece un equipo atractivo al verlo jugar. Después, puede ganar... puede perder. Nosotros tuvimos eso. Lo que es Independiente hoy, nosotros lo fuimos en un momento. Es recuperar eso”, sostuvo entonces el DT que este lunes volvió al Monumental y debutará este sábado a las 20.30 frente a nada menos que Huracán, el líder de la Liga Profesional.

El elogio de Gallardo al juego del Rojo de aquel momento se revitaliza después de las primeras gestiones del DT en su regreso a River. Luego de concretar la vuelta de Germán Pezzella desde Betis, de España, Gallardo pidió a Maximiliano Meza, mundialista por Argentina en Rusia 2018 y cuyo contrato en Monterrey, de México, vencía a fin de año. El ex futbolista de Gimnasia La Plata, que firmará hasta fines de 2027, no arribó aún al país porque todavía está se terminando de resolver cuestiones burocráticas que rodean a su pase. Pero está acordado que River pagará US$ 2 millones para repatriarlo ahora. El carrilero-extremo de 31 años nacido en Caá Catí, Corrientes, empezó esta temporada siendo titular, pero perdió lugar. Fernando Ortiz, su entrenador, celebró la posibilidad –luego gestionada por River– de que Meza vistiera la camiseta millonaria: “Me pone feliz; no voy a poner trabas en requerimientos de jugadores para otras ligas”, indicó el Tano. Gallardo encontrará en el correntino lo que fue a buscar: un encargado de banda que ataca y aporta goles. En los seis años en que estuvo en México consiguió 27 tantos en la liga, 2 por copas locales y 8 en torneos internacionales.

Y Meza no es un único integrante del Independiente “atractivo” que Gallardo se llevará para su segundo ciclo en River. El otro repatriado será Fabricio Bustos, todavía jugador de Inter, de Porto Alegre, en el que –como Meza en México– tiene contrato hasta fin de año. El club argentino pondrá US$ 3 millones para sacarlo ahora y darle el gusto al entrenador que tiene una estatua en el Monumental. Bustos contaba en Brasil con una cláusula que estipulaba una renovación automática en caso de jugar 65% del total de los partidos. El defensor lateral diestro de 28 años afrontó 13 de los 21 encuentros del Brasileirão –12 como titular–, 61,9%. Estaba muy cerca del número requerido y por esa razón y por su edad –tres años menos que Meza–, River terminó pagando más que por el otro ex jugador rojo.

El presente de Bustos en el Colorado habla de seis goles en el Brasileirão, torneo que juega desde 2022, cuando dejó Independiente, el club que lo formó. Y viene de ser titular por las copas Libertadores y Sudamericana en los últimos dos años con Eduardo “Chacho” Coudet como entrenador. A juzgar por los problemas que tuvo River para encontrar un defensor lateral derecho de garantías, todo apunta a que su llegada será para adueñarse de esa banda. Es más: River acaba de ceder en préstamo a uno de los que ocuparon esa posición en los últimos meses, el ex jugador de San Lorenzo Andrés Herrera, que actuará en Columbus Crew, de Estados Unidos, a cambio de 300.000 dólares.

Los otros codiciados

Pero Bustos y Meza no son los primeros integrantes de aquel Independiente de Holan que tendrán puesta la banda roja. Abrió el camino, también pedido por Gallardo en su momento, Esequiel Barco. A comienzos de 2022 el talentoso enlace dejó Atlanta United, su club en la estadounidense Major League Soccer, para integrarse en préstamo al equipo de Buenos Aires, que dos años después pagó por él 7.000.000 de dólares, decidido a comprarlo tras sus buenas actuaciones. Pero hace algo más de un mes lo vendió a Spartak, de Moscú, por US$ 16 millones.

Esequiel Barco usó durante dos años y medio la camiseta de River, hasta la reciente venta a Spartak, de Rusia; había sido parte de aquel Independiente de 2018. MAURO PIMENTEL - AFP

Pero ya antes de la llegada de Barco otros hombres del Rojo fueron deseados por Gallardo. A inicios de 2022, y mientras River estaba en la búsqueda de un suplente confiable para el entonces indiscutido Franco Armani, el arquero que sonó fue el uruguayo Martín Campaña. Pero el uruguayo decidió quedarse en Al-Batin, de Arabia Saudita. A mediados de 2023 se marchó libre a otro equipo de esa liga, en la que el Muñeco dirigió a Al-Ittihad. Otro futbolista campeón de la Sudamericana en Independiente por quien alguna vez hubo un sondeo fue Nicolás Tagliafico; ocurrió cuando todavía vestía la camiseta de Banfield, su primer club. Defensor ateral izquierdo que puede jugar también como central, dejó Avellaneda para vestir la camiseta de Ajax, de Países Bajos. De allí se mudó a Lyon, donde juega la liga de Francia. Por ahora, verlo vestido con la banda roja es una utopía.

El cordobés Emiliano Rigoni es otro de quienes figuraron en la agenda riverplatense. Pero el ex atacante de Belgrano se transformó en un trotamundos tras su salida de la vereda roja de Avellaneda: Zenit, de Rusia; Atalanta y Sampdoria, de Italia; Elche de España; São Paulo, de Brasil, y Austin, de Estados Unidos, su último club. El último ex jugador del Rojo que en algún momento merodeó la mente de Gallardo fue un delantero: Silvio Romero. Incluso hubo gestiones con la dirigencia del Diablo, que a comienzos de 2018 era presidido por Hugo Moyano. Sin embargo, no hubo acuerdo y el cordobés permaneció en Avellaneda. Ahora está en su casa, Instituto, en el que se formó. Y la posibilidad de ser el 9 de Gallardo parece haberse esfumado para siempre.

