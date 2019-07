Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de julio de 2019 • 10:10

Las duras acusaciones de Lionel Messi hacia la CONMEBOL no dejaron indiferentes prácticamente a nadie en el ámbito del fútbol sudamericano. Marcelo Gallardo, técnico de River y uno de los máximos candidatos a dirigir a la Selección Argentina en el futuro, reflexionó sobre el mensaje del astro argentino después del triunfo de River frente al América de México en un amistoso celebrado en Estados Unidos.

"No, no fui por todo un poco. Creo que no tenemos que ser parte de esta corrupción, esta falta de respeto que se hizo durante toda la Copa. Nos vamos con la sensación de que estábamos para más, que hicimos contra Brasil y hoy los mejores partidos del campeonato y que no nos dejaron estar en la final. La corrupción no permite que la gente disfrute del fútbol. Lamentablemente veo que está armada la Copa para Brasil. Ojalá el VAR y los árbitros no tengan nada que ver en esta final", disparó Messi después del triunfo por 2-1 frente a Chile por el tercer puesto de la Copa América.

Desde Estados Unidos, Gallardo entregó su punto de vista sobre las declaraciones del capitán albiceleste: "Para mí Messi no lo debería hacer porque la palabra de él es muy significativa y puede generarle un problema. No sé si fue una decisión de él pero más allá de tomar una palabra importante, como que queda expuesto", reflexionó.

Además, señaló a quienes lo rodean como los responsables de evitar que Messi plasmara su enojo frente a los micrófonos del mundo: "Tampoco lo cuidamos, más allá de que haya sido propia su decisión de hablar y está en todo su derecho. Puede manifestar su opinión. Puede decir lo que piensa, es el jugador más significativo de la Selección y ahora habrá que cuidarlo más que nunca", agregó.

Las acusaciones de Messi le pusieron punto final a la aventura de Argentina en la Copa América, un cierre caliente en el que se impuso a la Selección Chilena en una minúscula revancha después de las dos finales perdidas en 2015 y 2016. La nula revisión de los posibles penales en las semifinales frente a Brasil y su expulsión frente a Chile desataron el enojo de Messi.

"Creo que en esta Copa América, Argentina fue perjudicada y tiene su derecho de expresar su sentimiento. Messi es un jugador de importancia, el jugador más significativo que tenemos, ahora habrá que cuidarlo más que nunca", aportó Gallardo.

Si bien terminó con un mejor sabor de boca, el tercer puesto es un objetivo insuficiente para un equipo que ya acumula 26 años sin levantar un título. Tendrá una nueva oportunidad el año próximo en el certamen que se celebrará entre Colombia y la propia Argentina. Mientras tanto, habrá que seguir bien de cerca el desenlace de la novela entre Conmebol, la Asociación del Fútbol Argentino y el propio Messi.