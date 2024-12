Marcelo Gallardo habló sobre los silbidos en River tras el empate con San Lorenzo: “Se entiende el descontento de la gente”

Con el empate ante San Lorenzo en el Monumental, River quedó matemáticamente sin chances de conseguir el campeonato: se ubicó a ocho puntos de Vélez, el primero, con seis en juego. La hinchada del Millonario demostró su malestar con el rendimiento del equipo con silbidos, a lo que Marcelo Gallardo respondió que “entiende el descontento de la gente”.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador sostuvo: “Hay una exigencia marcada en este club, y no estamos en la posición que queremos todos, entonces el descontento de los hinchas se entiende y hay que respetarlos. Hicimos lo más difícil que fue el gol y no pudimos hacer lo nuestro después. El penal es accidental pero cobrable. Nos costó mucho el partido como todo este final de año”.

Además, analizó: “Fue un partido difícil de explicar. En el primer tiempo jugamos aceptablemente contra un rival que vino a hacer lo suyo, a achicar espacios en su campo. Asumimos el rol protagonista como corresponde. No pudimos aprovechar oportunidades para marcar”.

En cuanto al reclamo del público al plantel, el director técnico expresó que entiende el comportamiento: “He nacido y me he criado en este club, y la exigencia de la gente siempre ha existido, fue así toda la vida. Si vos no lo aceptás, no podés estar. Yo he sido jugador y mi mentalidad ha sido pertenecer porque pone la vara alta, y a mí me encanta”.

“Me gusta estar acá, soy feliz. Me encanta que el hincha acompañe como hizo hasta acá y que sea exigente. La construcción se hace con trabajo y buena aceptación, renovando energías y sacando lo negativo. Ahora hay que atravesar este momento, que es incómodo, pero toca. Hay otros lugares donde podés jugar igual que hoy y es aceptado”, sumó.

Gallardo explicó a los hinchas que comprende su malestar y afirmó que el equipo no está teniendo el rendimiento que él quiere desde hace muchos partidos atrás. “Tras nuestra solidez defensiva que armamos cuando llegue, teníamos que empezar a jugar de una manera que nos identificara mejor y buscamos las variantes. Nos costó y es una realidad que se ve, hay que aceptarla. Ganamos partidos jugando no del todo bien y hemos perdido puntos difíciles de perder”, sostuvo en relación al planteo de proyecto desde su retorno y señaló que aún hay aspectos por mejorar.

A dos partidos de cerrar el año, el DT afirmó que quiere cambiar de página: “Necesitamos finalizar de la mejor manera posible para entrar a la copa [Libertadores] y arrancar el próximo con todas las expectativas. Eso es lo que vamos a hacer y no podemos desconocer lo que estamos atravesando”. River enfrentará a Rosario Central de visitante y a Racing de local, respectivamente.

En el final del partido ante San Lorenzo, la hinchada local silbó a sus jugadores en señal de protesta de cara al cierre del año: River arrastraba resultados positivos en las fechas anteriores, aunque el rendimiento del equipo no satisfacía a los hinchas. Perdió solo uno de los últimos ocho partidos que disputó [contra Independiente Rivadavia en Mendoza] y empató seis de los últimos 17.

Por su parte, Maximiliano Meza, autor del gol del Millonario, realizó declaraciones similares a las de su entrenador e hizo un mea culpa del nivel del equipo. “Habíamos sacado ventaja con el 1 a 0, aunque después no lo supimos mantener. Estoy con bronca pero esto sigue, hay que tratar de terminar el año de la mejor manera e intentar sumar lo que resta. Hay que pensar en empezar el próximo con todo”, subrayó,

También, remarcó: “Manejamos gran parte del partido, pero, con el desgaste que hicimos al sacar la ventaja, nos costó y nos empataron. En general nos vamos con un sabor amargo porque merecíamos ganarlo. Hay que levantar cabeza y cambiar el chip”.

LA NACION

Temas Marcelo Gallardo