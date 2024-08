Marcelo Gallardo hizo tres cambios en el entretiempo, se fastidió por el rendimiento de River y se definió como un “gestionador de minutos”

Escuchar

“Soy un gestionador de minutos”. Luego de pronunciar esa frase, Marcelo Gallardo sonrió. Fue el único instante de relajación que se permitió el Muñeco durante el paso de River por La Plata para jugar con Gimnasia. En el resto del tiempo el entrenador millonario fue un compendio de gestos, muecas de fastidio y bronca, sobre todo durante la primera parte del encuentro, en el que su equipo fue superado por el Lobo y bien pudo irse al vestuario en desventaja.

El DT de la estatua entendió que ya había visto demasiado y, a contramano de sus usos y costumbres, resolvió tres modificaciones en el entretiempo. “Hay que jugar por los puntos y sacar conclusiones en el juego mismo”, dijo en la conferencia de prensa posterior al 1-1. Los tres reemplazados, entonces, deberán mejorar para volver a tener minutos: Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro y Pablo Solari.

Marcelo Gallardo, durante el partido entre River y Gimnasia, en La Plata Ignacio Amiconi - FOTOBAIRES

Gallardo gesticuló durante todo el encuentro disputado en el Bosque. A la hora de dejar sus impresiones sobre el partido se lo vio reflexivo. Lejos del entusiasmo y la alegría; mucho más cerca de la preocupación. “No es fácil cambiar un equipo y que funcione de la mejor manera. Hay que intentar construir en el juego, en los partidos, en el poco tiempo que tenemos entre partido y partido. Y observar comportamientos. Y ver cómo terminamos de definir el plantel”, postuló el entrenador. En esa última respuesta se intuye que no está conforme con las tres incorporaciones que el club consiguió desde su llegada: Germán Pezzella, Fabricio Bustos y el recién llegado Maximiliano Meza, que tuvo sus primeros destellos con la banda roja en la ciudad de las diagonales.

Para el Muñeco, entonces, el mercado de pases de River no está cerrado. “No nos vamos a cerrar al mercado. Tenemos unos días más y algunas posibilidades que estamos manejando. Es la idea ver si de acá al cierre no solamente podemos incorporar sino también definir un poco el plantel”, insistió. Estos cuatro partidos -los dos de Libertadores con Talleres, el debut de la semana pasada con Huracán y el de este sábado con Gimnasia- en diez días serán fundamentales para que Gallardo saque conclusiones y defina quiénes siguen y quiénes no. A quiénes les dará minutos y a quiénes el pasaje de ida hacia otro club.

“Tengo que tomar decisiones”, dijo. Su cara lo decía todo sin decirlo: el 1-1 y, sobre todo, el hecho de que su equipo hubiera creado apenas dos jugadas de gol durante todo el encuentro, no lo dejó para nada conforme. “¡Dos pases bien te pido!”, murmuró el Muñeco a Matías Biscay, uno de sus ayudantes de campo, en un pasaje del partido.

Marcelo Méndez, en cambio, fue la contracara del Muñeco. El entrenador uruguayo del Lobo vivió el encuentro con las revoluciones por las nubes. Tal vez con el recuerdo del gol anulado a Benjamín Domínguez sobre el final del primer tiempo -un offside “de rodilla” sancionado por el juez de línea y confirmado por el VAR-, el DT charrúa hizo toda la banda para gritarle el tanto de Rodrigo Castillo al asistente 1, Maximiliano Del Yesso. “¡Es gol!”, le recriminó, mientras el portador del banderín se quedaba quieto y no corría hacia la mitad de la cancha.

Méndez, precavido, quería evitar que le anularan el empate por algún offside milimétrico, algo que no ocurrió. “Hay que saber sufrir, aunque no sea lo ideal”, dijo el entrenador del Lobo tras el encuentro. Y añadió: “Creo que el hincha se identificó con el equipo hoy y desde que llegamos. Es muy difícil crearle situaciones de gol así y superarlo. Pero lo hicimos”, valoró.

Y si Gimnasia superó al elenco millonario pese a la diferencia de jerarquía entre ambos planteles fue porque River se lo permitió. Lo asumió Ignacio Fernández, un ex Lobo que recibió el cariño de los hinchas: “Tuvimos momentos en los que jugamos bien, pero todavía no encontramos el juego que queremos”, asumió Nacho, autor del gol millonario y portador del brazalete de capitán. “Nos pusimos en ventaja y no supimos mantener el resultado. El 1-1 no era lo que queríamos, pero hay que seguir trabajando: queremos pelear todos los campeonatos”, recalcó el ex jugador de Atlético Mineiro, de Brasil en ESPN Premium.

Maximiliano Meza, debutante con River en el estadio en el que dio sus primeros pasos como futbolista profesional, hizo un análisis parecido: “Es una lástima que no se haya podido dar el resultado. Tenemos que seguir mejorando. Hay un equipo que tiene las intenciones de trabajar y mejorar. Eso es lo importante: que el grupo tire para adelante”, se entusiasmó el futbolista correntino de 31 años, quien calificó su semana como “estresante” por las idas y vueltas de su pase. “Con él sumamos un jugador de jerarquía. Le pude dar minutos y dentro de lo que fue la dinámica de nuestro juego se vio su calidad. Nos aportará soluciones”, presagió Gallardo.

Otro de los que aportó jerarquía, pero para el Lobo, fue Benjamín Domínguez. El joven de apenas 20 años y requerido por Talleres de Córdoba -la oferta de la T no convence a los directivos triperos- señaló en ESPN que su equipo fue superior y debió quedarse con la victoria ante River: “En los últimos 30 minutos del primer tiempo fuimos superiores y la pelota no quiso entrar”, se lamentó. Y agregó: “Merecimos llevarnos los tres puntos, pero uno también sirve”, valoró. Y, sobre su gol anulado, opinó: “Me dijeron que tenía la rodilla un cachito adelantada. Una lástima”.

