Marcelo Gallardo: la “semana mágica” en la que empató un récord de Copa Libertadores con la clasificación de River

Escuchar

Luego de un 1-1 en Chile, River venció por 1-0 a Colo Colo en el Monumental en el partido de vuelta de su cruce de cuartos de final de la Copa Libertadores y pasó a una semifinal, en la que espera al vencedor de Fluminense vs. Mineiro, serie que se resolverá este miércoles en Belo Horizonte tras el 1-0 favorable al club de Río de Janeiro.

Con el resultado de River, Marcelo Gallardo igualó un récord: el de más semifinales alcanzadas como entrenador en la historia de la Libertadores, seis. Empató al brasileño Luiz Felipe Scolari y superó a Carlos Bianchi y otro brasileño, Renato Gaúcho. Lo hizo en su partido 101 como director técnico en el campeonato sudamericano, en el que registra 48 triunfos (47,5%). A esas seis semifinales llegó en diez participaciones, de las cuales en una fue preparador de Nacional, de Uruguay. Por lo tanto, en River presenta seis semis en nueve disputas de la Copa, 66,6% de efectividad.

En cuanto a la clasificación, Gallardo destacó el “compromiso” de sus jugadores. “Entendimos hacia dónde queremos ir, con objetivos muy cercanos y en poco tiempo. Claramente había que tener un convencimiento. Los jugadores interpretan y asimilan un mensaje, y lo hacen propio. Tuvimos muy poco tiempo para trabajar. Esta semana pareció mágica en cuanto a lo que se consiguió, y eso se debe a ellos”, remarcó. Y sobre las chances de que River consiga por quinta vez la Libertadores, advirtió que aún queda mucho por mejorar: “Tenemos posibilidades de seguir creciendo. No nos conformamos, si bien es un montón, con haber pasado estas dos series de Copa y haber ganado el clásico. Eso va a llevar su tiempo, como todo en la vida”.

“Los partidos de copa son especiales y lo que se vive en lo previo también. Hay un estímulo especial y hoy no fue la excepción: fue un partido durísimo contra un equipo que, si bien no nos generó demasiados problemas, fue combativo. Hubo poco espacio para jugar y poco tiempo para pensar. Estamos contentos porque completamos una semana redonda. Es tremendo, con un clásico en el medio. Es una felicidad muy linda. Estuvimos muy comprometidos con la causa”, afirmó Gallardo.

"LAS CANAS QUE TENGO..." la divertida frase que usó Gallardo para cerrar la conferencia de prensa.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/96ChbwgKMr — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2024

En tanto, palpitó el cruce de la semifinal y apuntó que no tiene preferencias en cuanto al próximo rival entre Mineiro y Fluminense: “No lo evalué. Creo que estábamos muy metidos en la serie nuestra, que era ya muy compleja. Y más con el partido del sábado. Lo más lógico era pensar en nosotros, y veremos el mañana. Lo afrontaremos con una mirada más profunda que la que tuvimos hasta hoy”.

Por su parte, Facundo Colidio, autor del único tanto del encuentro, expresó: “Estoy feliz por la clasificación y por el partido que hicimos. Creo que en Chile no habíamos mostrado el juego que nosotros sabemos hacer y hoy fue diferente. Por eso estamos en la semifinal. River siempre exige estar a lo máximo y rendir en el más alto nivel. Estoy muy feliz de estar acá”. Y añadió, sobre los últimos días del equipo, que el sábado triunfó en La Boca: “Fue una semana redonda. Dentro de todo, sacamos un buen resultado en Chile, ganamos en la Bombonera y hoy nos clasificamos para la semifinal”.

Ignacio Fernández no jugaba un partido completo desde febrero. Frente a Colo Colo fue el futbolista que más pases completó, 24, y más centros ejecutó, 6. “La parte anímica es fundamental. [Gallardo] Dio un golpe de energía, no solo a los jugadores, sino también a la gente del club. Tenerlo de vuelta acá es muy lindo, así que hay que disfrutarlo y seguir en busca de más”, destacó el mediocampista ofensivo. “La presión no se negocia. Hay que correr, pero también hay que jugar, porque a los partidos se los gana así. Este equipo tiene una mezcla de todo, y eso es fundamental”, valoró.

#LaZonaFoxSports | La palabra de Germán Pezzella tras el pase a semis de River: "Hicimos un GRAN PARTIDO, diferente al de la ida".



La Zona, de lunes a viernes a las 23hs por la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/87uVCdn0mK — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 25, 2024

Otro de los líderes del equipo, el reincorporado Germán Pezzella, festejó la clasificación pero, al igual que sus compañeros, puso los pies sobre la tierra. “No queremos volar más allá. Esto es partido a partido. Hace poco arrancamos un ciclo con Marcelo [Gallardo], así que tenemos que ir mejorando y no perder el foco en eso”, alertó el campeón del mundo, que a la vez indicó: “Son instancias difíciles y los partidos de vuelta, sobre todo, son los más duros. Hoy jugamos como teníamos que jugar y nos llevamos el premio”.

LA NACION