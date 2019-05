Gallardo confirmó a Ponzio como titular en la final de la Recopa Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

Juan Patricio Balbi Vignolo
28 de mayo de 2019 • 20:28

Convencimiento y entusiasmo. Esos son los dos pilares a los que se afianza River de cara a la definición del jueves de la Recopa Sudamericana ante Atlético Paranaense. Más allá de que sufrió la derrota por 1-0 en Brasil, el técnico Marcelo Gallardo bajó un mensaje positivo y esperanzador en Curitiba y volvió a reiterarlo hoy en la conferencia de prensa previa a la final en el auditorio del Monumental, haciendo foco en una cuestión central: el tropezón de la ida dejó a los jugadores más alertas que nunca.

"Va a ser un partido totalmente distinto. Estoy convencido de que va a ser diferente, no solo porque nosotros tenemos la necesidad, sino también porque no hicimos un buen partido en Brasil. Por momentos fuimos superados, sabíamos de las virtudes de Paranaense y no hicimos pie en ningún momento. Estoy muy convencido de que vamos a tener una postura totalmente opuesta, lo que hacemos habitualmente: salir a buscar el partido, tratando de asumir nuestra posición futbolística y entendiendo que tenemos un rival duro y peligroso. Tenemos muchos deseos de poder hacer un gran partido", destacó Gallardo.

A la hora de hablar del entusiasmo general que nota en las fibras más íntimas del plantel, el Muñeco puntualizó en el emblema y confirmó su presencia: Leonardo Ponzio integrará el equipo titular, después de un semestre en el que fue más suplente que titular. Así, el capitán jugará su décimo partido desde el inicio en el año de un total de 27 posibles.

"Ponzio va a jugar el jueves, prácticamente tengo el equipo en la cabeza y Leo va a jugar. Tal vez no esté para todo el partido, pero necesito su experiencia, su espíritu, sus ganas. ha pasado varios partidos sin jugar y lo veo con mucho deseo y ganas de querer estar. Entiendo que puede ser muy importante, más allá que desde lo futbolístico necesitamos al mejor Ponzio en el tiempo que esté en el campo para tratar de que esté atento a los circuitos de juego y los contragolpes que Paranaense puede tener", comentó el Muñeco.

"A mí siempre me gusta que mis jugadores estén convencidos, que el equipo sepa a qué va a jugar y sostenernos como lo hemos hecho siempre con fuertes valores mentales. Este equipo no le va a escapar a las situaciones de definición. Un gran equipo tiene que saber jugar este tipo de partidos. Un gran equipo gana partidos importantes. Y este equipo lo ha demostrado. Así que creo que no va a ser la excepción", agregó un motivado entrenador millonario.

Pese a que confirmó el ingreso del volante de 37 años -entraría por Nicolás De La Cruz- y dejó la incógnita del equipo titular, también se estima con la posibilidad de que Rafael Borré ingrese en lugar de Matías Suárez, manteniendo el 4-3-1-2. ¿Cómo podría ser el equipo? Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Angileri; Palacios, Ponzio, Enzo Pérez; Nacho Fernández; Pratto y Borré.

"Hemos estado presente en cada una de las definiciones que hemos tenido que jugar, sobre todo en nuestra cancha. Y está el deseo de quedarnos con esta Copa, de poder terminar el semestre con uno de los objetivos que es sumar una Copa más. Los jugadores lo entienden de esa manera y hay una sintonía muy especial", comentó Gallardo, y volvió a apuntar sobre el entusiasmo del grupo de recuperarse de la derrota en Curitiba.

"Las cosas siempre pasan por algo, también hay que ver lo bueno dentro de lo malo, como lo que nos pasó en Brasil: si tenemos tendencia a jugar por debajo de nuestro nivel, podemos perder. Y eso te mantiene alerta, sabiendo que ahora hay que jugar un partido totalmente diferente. Y después jugamos con un plus en esto de definir situaciones en nuestra cancha, con el hincha que siempre estuvo presente, va a venir, llenar la cancha y empujar", agregó el DT.

Con esa postura de rebelarse ante la adversidad, y tener la posibilidad de conseguir el décimo título de su ciclo y el duodécimo internacional del club en casa, el Muñeco dejó en claro que su equipo dirá presente. Y no titubeó para confirmarlo: "El entusiasmo es general. Para comunicar, tengo que sentir. Si no siento algo, prefiero no decir nada. Se los ve bien, con ganas y entusiasmados para quedarnos con la Copa en casa y que nuestra gente pueda disfrutar".