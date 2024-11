Marcelo Gallardo, por qué Borja no fue titular en River, los nuevos desafíos en el torneo y su relación con Juanfer Quintero: “Su hija no me llama abuelo”

Marcelo Gallardo gritó con fuerza el 3-1 de Miguel Borja ante Banfield. Fue un desahogo, una descarga de adrenalina en el minuto 52 del segundo tiempo de un partido que lo había encontrado al Millonario bastante superior al rival pero que recién sobre el final pudo encontrar la tranquilidad en el resultado. River necesitaba la victoria. Regresaba al Monumental, el escenario del martes en donde había sido eliminado de la Copa Libertadores por Atlético Mineiro, de Brasil, y debía “dar vuelta la página”, como había pedido su entrenador. “Hacía varios partidos que no ganábamos y necesitábamos decir presente en un partido que para nosotros significaba mucho después de la eliminación. Había que ver cómo respondíamos para volver a encaminarnos”, comentó el entrenador.

River quedó a 9 puntos del líder Vélez, que no se cae pero tampoco despega, ya que viene de tres empates seguidos. Le preguntaron a Gallardo si el Millonario todavía está en condiciones de pelear por el título en la Liga Profesional. Y respondió fiel a su estilo: “Nos tenemos que abocar a estas 7 fechas que nos quedan, sacar la mayor cantidad de puntos en juego y eso va a ser el enfoque. En un campeonato argentino en el que nada está resuelto y si los de arriba están perdiendo puntos… habrá que jugarlo hasta el final”.

Una de las decisiones que sorprendió con el equipo que comenzó jugando ante el Taladro fue la ausencia de Miguel Borja como titular. El colombiano apareció en el banco de suplentes y los delanteros fueron Pablo Solari y Facundo Colidio. “Fue una decisión de las que a veces hay que tomar porque necesitaba buscar otra alternativa, más allá de ser un futbolista importante y ser el goleador del equipo. No fue un castigo. Hasta a él le hizo bien salir del centro de atención. Un jugador de su jerarquía cuando el gol no le sale, a veces es bueno salirse... Le hizo bien salir y entró e hizo el gol. Cosas rarísimas que pasan, hoy estuvo pocos minutos en cancha y pudo volver a hacer un gol. El fútbol es así. Por eso hay que transitar momentos de serenidad para analizar y tomar decisiones y que los jugadores también asimilen esas causas como cosas normales”, explicó el entrenador. Y fue más allá.

Porque tampoco estuvo desde el arranque Matías Kranevitter, un nombre como el de Borja con experiencia y recorrido en River: “Había que cambiar una dinámica y decidí optar por los chicos que ingresaron hoy. Y seguiré haciéndolo así cuando vea que el equipo necesita un cambio. Los rendimientos te marcan si están para quedarse o para salir. Nosotros estamos para tomar decisiones, pero si un jugador toma la posta yo no lo saco. Ellos se ponen y se sacan solos, nadie tiene el puesto comprado”.

¿Qué valor le dio al triunfo sobre Banfield? “En líneas generales fue eso, presencia y volver a la victoria. Tal vez no pudimos sostenernos en funcionamiento como lo pretendemos durante todo el partido, pero marcar presencia con nuestra gente era importante”. Y agregó: “Creo que hubo algunas modificaciones que dentro de lo que fue el juego nuestro fueron buenas, algunas cosas que se vieron sobre todo en el primer tiempo sin terminaciones, pero con cosas buenas hasta el gol de Solari que nos dio cierto respiro, porque cuando no haces goles la mochila es cada vez más pesada”.

La parte risueña de la conferencia fue cuando le preguntaron a Gallardo por su relación con Juan Fernando Quintero, el autor del gol más importante en la historia de River y que ahora jugará la final de la Copa Sudamericana con la camiseta de Racing ante Cruzeiro. “Es un futbolista que me despierta emoción”, contó. Siempre hubo una relación de afecto entre el Muñeco y el enganche colombiano: “Su hija no me llama abuelo. Quizás lo dice en la intimidad… pero yo no soy su abuelo. Si hubiese tenido ese cruce le hubiese dicho que no, capaz tío, pero no. Quizás cuando yo no estoy me llama abuelo”, dijo con una sonrisa. Y agregó: “Tengo un afecto especial por él es parte de la familia riverplatense. Me pone muy contento su vigencia”.

Gallardo volvió a elogiar a los hinchas millonarios: “Voy a hacer un pequeño párrafo con la gente. Desde el martes los hinchas se han comportado de una manera maravillosa. Desde el lunes, el partido del martes, hasta el día de hoy. Hay que reconocer que, en este caso, los que no nos dejaron a gamba fueron ellos. Y hay que reconocerlo. De mi parte los tengo que valorar y reconocer. Los tengo que homenajear. No es normal cuando suceden estas cosas y sobre algo que vos tenías tantas expectativas y tanta ilusión y te pegan un golpe duro, que la gente igual acompañe. La gente ha acompañado de manera maravillosa. Han estado presentes, como dice la canción, en las buenas y en las malas mucho más”.

