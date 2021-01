El árbitro Diego Abal expulsa a Marcelo Gallardo durante el partido que disputan River Plate e Independiente. Crédito: Mauro Alfieri / POOL ARGRA

Fueron dos derrotas consecutivas en partidos decisivos. No está acostumbrado a vivir ese tipo de frustraciones. La primera, con Palmeiras (0-3), lo puso en una posición complicada de cara al desquite por la final de la Copa Libertadores. La segunda, con Independiente (0-2), lo eliminó de la Copa Maradona. Marcelo Gallardo, el entrenador de River concentró esa tensión en el final del partido en la cancha de Banfield, se mezcló en una pelea con el juez de línea Hernán Medina, habló de más y se fue expulsado.

Gallardo protestó por una jugada en el final del partido. "No te hagas el boludo. Lo cubre con el brazo así", le dijo el entrenador de River al línea Hernán Maidana, imitando una acción de un codazo.

Cuando Medina le aclaró que la posición del brazo del jugador de Independiente fue más abajo, Gallardo replicó: "No, así no (con el brazo abajo); fue así (y llevó el codo hacia arriba). No ves un carajo".

Marcelo Gallardo, en días difíciles

El línea le contestó algo al entrenador de River que no llega a oírse en el video, pero eso lo enojó más aún: "No te hagas el guapo conmigo, payaso. ¡Payaso, payaso! Te hacés el payaso acá".

En ese momento, el árbitro Diego Abal se acercó hasta la posición del director técnico de River y le mostró la roja. Gallardo retrocedió unos pasos, con intención de seguir viendo el partido desde un costado, pero el árbitro le ordenó ir al vestuario.

El martes próximo, a las 21.30, River se enfrentará en Brasil con Palmeiras e intentará revertir el resultado adverso del encuentro de ida para volver a jugar la final de la Copa Libertadores.

