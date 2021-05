Marcelo Gallardo, sobre la clasificación tras el 1-3 de River contra Fluminense por la Copa Libertadores: “Llegamos con lo justo a la orilla”

“Creo que fue la situación más difícil que viví en River. Fue muy difícil gestionar lo sucedido. No tener jugadores, estar atentos a la salud y seguir compitiendo... Fueron semanas duras con partidos decisivos y mucho estrés. En una situación adversa, salimos adelante”. Eso subrayó Marcelo Gallardo después de la caída de River por 3-1 a manos de Fluminense en el Monumental, que lo tuvo durante prácticamente todo el partido en serio riesgo de no acceder a los octavos de final por la Copa Libertadores. El alivio llegó cuando terminó sin goles el encuentro en Colombia entre Independiente Santa Fe y Junior, que de haber ganado habría eliminado al equipo millonario.

“Uno no puede obviar dónde estuvimos, en qué condiciones. No tiene que ser muy exhaustivo. Estuviste desarrollándote con una situación anormal. Ahí es donde tenemos que ser generosos en el análisis de acuerdo a lo que vivimos y a cómo salimos de situaciones difíciles. Se vio un equipo diezmado. Así y todo hicieron el esfuerzo y es para destacarlo. Más allá del análisis futbolístico, de identificarnos con una idea, por momentos costó y por momentos fluyó. Llegamos con lo justo a la orilla“, valoró el entrenador, contemplativo para con el pobre juego de su equipo en su estadio en el día de su cumpleaños 120. “Ahora, a recuperar energías y prepararnos para lo que viene mientras el virus nos siga acechando. Es difícil hacer el análisis de costo-beneficio. Esperamos tener mejoras en todo sentido, que sea más saludable para todos”, agregó.

Gallardo en acción durante el partido

La situación no sólo fue difícil para los futbolistas, sino también para él al dirigir a un conjunto que estaba en esas condiciones. “Fueron semanas muy duras, con partido decisivos. Genera más estrés. Ante situaciones adversas, salimos adelante. Con mucha dificultad. Llegamos con lo justo al partido de hoy”, analizó Gallardo.

Que asignó la responsabilidad de la derrota y del desempeño a la Covid-19. “Lo que nos perjudicó fue el virus, claramente. Nos atacó muy fuerte en etapa de definición. Veníamos de hacer un gran esfuerzo en una adversidad tremenda. Eso nos alimentó muchísimo, pero veníamos muy desgastados. Recuperamos jugadores al límite, con algunos que se levantaron hace 24 horas de la cama, sin entrenamiento, pero dando lo mejor”, subrayó.

El director técnico no dejó pasar la oportunidad de criticar solapadamente a la organización del campeonato, es decir, Conmebol, que no hizo lugar al reclamo del club y lo conminó a presentarse como estaba ante Santa Fe (2-1) y Fluminense (1-3). “Nos golpeó este maldito virus, que acecha al mundo. Tenemos que dar la cara y dar lo mejor en un deporte con mucho en juego. A veces hay que ser más racional, no a cualquier precio. Se vio poca generosidad. No fue muy solidario. Competimos hasta acá y esperamos descansar para volver a entrenar el 16 de junio. Que sea con más salud”, concluyó Gallardo.

Por su parte, Franco Armani, uno de los ocho futbolistas que volvieron a la actividad tras cursar la enfermedad, detalló lo mal que la pasaron los afectados. “Siento orgullo, admiración y respeto por este grupo. No es fácil ir a un entrenamiento y no ver jugadores. Fueron días difíciles; estuvimos 10 días en una cama sin poder movernos y tuvimos una sola práctica. A pesar de todo, nos clasificamos. Y ahora vamos por más”, enfatizó el arquero.

LA NACION