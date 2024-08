Marcelo Gallardo tras el reestreno en River: la ovación, la sensación, lo tarea por hacer, lo que viene y “mostrar una dinámica diferente”

Escuchar

River fue más de lo mismo y no pasó del empate con Huracán en el Monumental. Sin embargo, el 1 a 1 por la décima fecha de la Liga Profesional no fue un partido más. La noche del sábado marcó el inicio por los puntos del segundo ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador millonario, que deberá trabajar mucho para afrontar lo que resta del torneo local y el deseo mayor del mundo River: la Copa Libertadores, el máximo objetivo. En la conferencia de prensa posterior a la igualdad con el líder de la Liga, el DT habló de emociones, de lo que dejó el partido, de algunos futbolistas y de que necesita los más jóvenes.

“Fue una semana dinámica, de muchos cambios. Intentamos, con pocos días de entrenamientos, mostrar una dinámica diferente a la que el equipo venía teniendo, pero jugamos contra un muy buen equipo, muy bien trabajado, que sabe qué quiere. Los primeros 25 minutos fueron lo mejor nuestro, con disposición a ser un equipo agresivo, que atacara después de una recuperación. Hicimos el gol, pudimos hacer el segundo y empezamos a bajar. Claramente el equipo estaba jugando de una manera distinta: empezamos a ser imprecisos, producto del rival, que estaba bien agrupado para el contragolpe, también tuvo chances y pudo ganar. Está bueno que haya pasado esto porque nos prepara para el miércoles. Tenemos que ser inteligentes”, destacó, aludiendo al compromiso contra Talleres en Córdoba, que abrirá su serie de octavos de final por la Libertadores. “Hubo muchas emociones. Agradezco a la gente por el cariño, también por el aliento cuando el equipo lo necesitó. Es una energía buena. Vamos a agarrarnos de eso sin que este empate nos baje la ilusión. Tenemos que prepararnos para eso, que es importante”, añadió.

Con la intensidad de siempre: así vivió Gallardo su reestreno en River, en el empate con el demandante Huracán. Augusto Famulari - LA NACION

Cuando ingresó a la cancha, la ovación fue inigualable. “Muchas emociones muy encontradas. Fueron muchísimas las imágenes que se me pasaron, desde lo sentimental que me une a este club. Fue mi primer partido con el estadio en pleno, con las nuevas tribunas, y la gente que acompaña de una manera muy especial. Mi familia estuvo en el estadio, también muy movilizada. Intenté sobrellevarlo de la mejor manera. No es fácil tener esa emoción a flor de piel, pero intenté no desenfocarme del partido y del River que queremos”.

Talleres es el próximo reto. No está en un buen momento, pero tiene alto potencial. “De movida es un gran desafío para mí, el cuerpo técnico, jugadores y dirigentes. El tren ya estaba en marcha, nosotros nos subimos a ese tren y dentro de pocos días hay que preparar el mejor equipo posible para una competencia que ya se está jugando. Se acerca una serie de ida y vuelta en la que hay que tener mucha lucidez. Sabíamos a dónde íbamos a subirnos, entonces intentamos dar a los jugadores el mensaje de hacia dónde queremos ir. Y los jugadores deben asimilar rápidamente el concepto. Es difícil que ellos cambien; eso, a veces, hasta puede no ser bueno. Pero tengo que ser inteligente para ser puntual, específico. Es una de las cosas que tendremos en cuenta”, profundizó Gallardo.

"EL EQUIPO ESTABA ACOSTUMBRADO A JUGAR DE UNA MANERA DISTINTA..."



✍🏻 Marcelo Gallardo



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus pic.twitter.com/tRC3lKoXQf — SportsCenter (@SC_ESPN) August 11, 2024

El aspecto físico es otro de los temas de los que habló el Muñeco. “Son métodos diferentes. El equipo va a responder en cuanto asimile los entrenamientos y mejore en algunos aspectos. Nosotros intentamos esa gestión de esfuerzos para que el equipo sea más agresivo y más físico. Tengo que gestionar todo eso para que nos haga dar un paso adelante sin sufrir demasiado. No tenemos mucho margen, pero tengo fe en que vamos a sacarlo adelante. Nos enfrentamos con un buen rival y esa batalla física, de juego y de cabeza nos da una pauta para saber cómo estamos para el miércoles. Queríamos regalarle una victoria a la gente. Pero vamos a prepararnos para lo que viene”, manifestó el entrenador.

Que, por otro lado, lamentó la ausencia de Miguel Borja. “Sin Borja perdemos goles. Es uno de los más goleadores en la actualidad. Vamos a padecerlo, pero hay jugadores como Adam [Bareiro], que hoy mostró buenas cosas y se esforzó. Van a reemplazarlo [a Borja], pero la falta de jugadores importantes se ve en el equipo”. Y tuvo palabras para con Germán Pezzella tras su reaparición en River: “Nació acá, conoce el club, tiene jerarquía. Ya estaba como para jugar, tiene rodaje y experiencia, y para él implicaba un montón volver. Estaba muy emocionado y se enfocó para jugar. Eso habla de su profesionalismo. Será una guía en el vestuario, como un referente”.

"EL JUGADOR YA ESTABA PARA VIAJAR, A VECES UNO NO ENTIENDE" declaró Gallardo a la hora de analizar la llegada de Meza a River.



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus pic.twitter.com/u9KgCSpB0x — SportsCenter (@SC_ESPN) August 11, 2024

Al director técnico la dirigencia riverplatense ha intentado complacerlo con las compras de futbolistas. Pero eso no quita que Gallardo quiera trabajar con juveniles. Y éstos requieren un tratamiento especial. “No es fácil, porque los chicos tienen a mano un montón de cosas que no es fácil manejar. Pero hay que acompañarlos, ver cómo se sienten con todo lo que va pasándoles, lo que genera todo eso. No es fácil mantener los pies sobre la tierra. Cuando me toca ser entrenador, lo soy; cuando me toca ser confidente, lo soy; cuando me toca ser amigo, lo soy. No dejo de exigirlos, pero son, sobre todo, seres humanos, y estoy encima de ellos. Los chicos tienen una carga importante en todo lo que los rodea. Nosotros queremos que jueguen sin sentir presión en sus espaldas”.

Entre esos nuevos futbolistas que intentan concederle los directivos como gusto al DT está Maximiliano Meza. El pase del ex atacante de Independiente se encuentra demorado. “Se trabó el tema cuando todo estaba encaminado; las partes, de acuerdo, y el jugador, a punto de viajar. Pero su club decidió esperar. No se entiende el motivo. No podemos hacer nada. Tenemos la intención que de llegue en las próximas 24 horas. Todo lo que estaba a nuestro alcance, lo hicimos, pero su club no le dejó viajar”, explicó.

River afronta un calendario ajustado. En el horizonte, la ida por la Copa ante Talleres, este miércoles a las 21.30 en Córdoba. Luego, la visita a Gimnasia, el sábado a las 17.30. De inmediato, el desquite contra la T por el pase a los cuartos de final, en el Monumental, el miércoles 21, también a las 21.30. Y el domingo 25 a las 20.30, Newell’s, en Buenos Aires. El Muñeco tiene mucho trabajo por hacer.

LA NACION