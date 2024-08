Marcos Acuña, un refuerzo de jerarquía que se suma a River: cómo llega el campeón del mundo al equipo de Marcelo Gallardo

Escuchar

El mercado del fútbol argentino se sacudió con la noticia. El desembarco de Marcos Acuña a River resultó todo un impacto. Una pieza de altísimo nivel para la nueva gestión de Marcelo Gallardo, un campeón del mundo que llega tras su paso por Sevilla, de España, para reforzar un equipo que sumó varios futbolistas de categoría. Ahora bien, cómo llega el futbolista de 32 años a la institución de Núñez y cuál es su nivel tras una etapa de algunas lesiones y una actividad irregular, en el último tiempo, en el fútbol de Viejo Continente .

El futbolista que es parte de la base del equipo de Lionel Scaloni, que se consagró en Qatar 2022, firmará un contrato por tres años con el equipo millonario . Si bien le quedaba un año de vínculo con Sevilla (hasta junio de 2025), aceptaron un resarcimiento porque buscaban desprenderse de un contrato alto como el que tenía el lateral argentino. El conjunto español había pagado por el argentino 11 millones de euros.

Marcos Acuña controla la pelota durante el partido entre Argentina y Canadá, en la Copa América en el Mercedes-Benz Stadium Anibal Greco

A pesar de que Acuña no estuvo en el arranque de Sevilla en la Liga de España, el argentino estaba entre la rotación principal del conjunto andaluz. Pese a que este fin de semana no fue parte del primer encuentro en el arranque de la Liga, llega con rodaje. Lo hace luego de haber disputado 17 partidos en lo que va de 2024 , tres de ellos con la selección: el amistoso contra Ecuador previo a la Copa América; ante Canadá (fue titular) y Chile (jugó 7 minutos) por la Copa que ganó la Argentina. Si no logró tener mayor continuidad Acuña fue por algunos inconvenientes musculares que, según explican desde su entorno, ya logró superar.

Acuña arribó a Estados Unidos, para la Copa América con una pubalgia que no le permitió estar al 100% durante toda la temporada y hasta llegó a poner en duda su presencia en la lista. Arrastra un problema en la cadera que había empezado a fines de 2023 y lo obligó a perderse siete partidos entre diciembre y enero. En febrero y marzo los dolores recrudecieron y no jugó ante Real Madrid y Real Sociedad. Sin embargo, la lesión no le impidió competir y en la última temporada el neuquino disputó 26 partidos entre la Liga, la Copa del Rey, la Champions League y la Supercopa. De ese total, arrancó como titular en 21 .

El defensor que llegará al país este martes para hacerse la revisión y firmar su vínculo con River pudo salir de Sevilla antes del final del contrato porque el club de Núñez aceptó pagar los 5.000.000 de euros que pretendía el club español entre los montos fijos y variables , ya que le servía para liberar un presupuesto que estaba muy ajustado.

Marcos Acuña estuvo varias temporadas en Sevilla LaLiga - LaLiga

Con el arribo del lateral, Gallardo se aseguró la cuarta incorporación de su gestión de 15 días de mandato oficial: Acuña se suma a Germán Pezzella, Fabricio Bustos y Maximiliano Meza, otros tres futbolistas de categoría para ganar competitividad. Estos no son los únicos futbolistas que se sumaron a River en este mercado de pases, ya que antes de la partida de Demichelis, se acordó la contratación de Felipe Peña (regresó de Lanús), Franco Carboni, Jeremías Ledesma y Adam Bareiro.

Acuña, que llega a River después de cuatro años en Sevilla, no podrá estar presente en la revancha contra Talleres de Córdoba, el miércoles próximo en el Monumental, por los octavos de final de la Copa Libertadores . El futbolista no está inscripto en la lista de buena fe, aunque esto puede cambiarse en el caso de que el equipo de Marcelo Gallardo acceda a la próxima instancia del certamen continental. Su primer partido con la camiseta de River se podría dar el próximo domingo 25 de agosto, cuando River se enfrente con Newell’s en la 12° fecha de la Liga Profesional, que se jugará en Rosario .

En Sevilla, que busca reemplazarlo con Javi Galán, Acuña dejó un buen recuerdo: fue una pieza muy importante en la conquista de la Europa League 2023 y jugó 149 partidos, en los que convirtió seis goles y ofreció 16 asistencias .

El primer no de River

Con apenas 17 años, Acuña, surgido en el Club Don Bosco, de Zapala, en Neuquén, mientras daba sus primeros pasos en el mundo del fútbol, emprendió rumbo hacia Buenos Aires ya que quería probarse en los principales equipos. Intentó pasar las pruebas en Boca, San Lorenzo, Argentinos, Tigre y también en River, pero en todos la respuesta fue “no”.

“ Era muy difícil quedar, en cada prueba había más de 50 chicos. No lloraba, pero me enojaba. Pensaba: ‘Vengo de tan lejos y casi no me miran...’. Se nos hacía muy difícil venir a Buenos Aires ”, contó alguna vez el lateral izquierdo del equipo de Lionel Scaloni.

Se destacó en Racing y hasta fue campeón con la Academia en 2014 con Diego Cocca como DT, pero las vueltas de la vida hicieron que encontrara la revancha en River a los 32 años.

