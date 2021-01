Rojo, frente a Defensa y Justicia, en su único encuentro oficial con la camiseta de Estudiantes en 2020 Crédito: Fotobaires

Boca busca rearmar su versión 2021 y una de las piezas claves de la que está detrás desde hace un tiempo es Marcos Rojo. El defensor de 30 años ya recibió una propuesta formal por parte de la comisión directiva del xeneize con un contrato por tres años y la idea de que se transforme en el primer refuerzo del año.

De todos modos, para el equipo de Russo no será sencillo quedarse con los servicios del experimentado zaguero. Es que, Estudiantes, lugar donde Rojo tiene parte de su corazón, también pretende contar con el futbolista. Y ese no es el único escollo: Rojo todavía no resolvió su salida de Manchester United y hasta que no se concrete, ni Boca ni Estudiantes podrán avanzar en la negociación con el jugador, que desde hace tiempo no cuenta con la continuidad deseada.

Marcos Rojo en Estudiantes de la Plata Fuente: Archivo

A Marcos Rojo lo une un contrato con Manchester United hasta el 30 de junio de 2021, por lo que todavía le queda casi medio año por delante antes de quedar en libertad. Sin embargo, su representante, el inglés Kristian Bereit, está realizando gestiones para que ese inminente desenlace se produzca un semestre antes.

Mientras tanto, su desvinculación se demora únicamente por una cuestión de tiempo. En el United están de acuerdo con la propuesta que les hizo Bereit para acelerar la salida y la misma se trata de resignar la última parte de su vínculo. De todos modos, en el club inglés quieren esperar a que cierre el libro de pases para sellar el acuerdo.

Marcos Rojo entrenando en Estudiantes de la Plata Fuente: Archivo

La fecha clave para que todo se concrete será el lunes primero de febrero: si para las ocho de la noche de ese día los Reds no recibieron ninguna oferta, el futbolista será jugador libre. Con esto esclarecido, Marcos Rojo decidirá si continuará su carrera en Boca, quien ya le presentó una oferta formal, o en Estudiantes, pese a que su último paso no fue el que todos esperaban.

El equipo inglés no tendrá mas en cuenta a Marcos Rojo y eso ya se le comunicó al jugador. Incluso, se lo autorizó a negociar con cualquier otro club para que defina su futuro. Vale destacar que, por estos días, el defensor se encuentra en la Argentina donde pasó las fiestas con su familia, no regresó a Manchester y tiene un permiso para poder entrenarse por su cuenta, algo que lleva a cabo en la ciudad de La Plata con un preparador físico.

Marcos Rojo en el Manchester United Fuente: AP

