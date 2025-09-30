Marseille venció por 4-0 a Ajax como local en la Champions League

Marseille venció por 4-0 a Ajax como local, en un partido de la jornada 2 de la Champions League. Para Marseille los goles fueron marcados por Igor Guilherme Barbosa da Paixão (a los 6, 12 minutos), Mason Greenwood (a los 26 minutos) y Pierre-Emerick Aubameyang (a los 52 minutos).

En la próxima fecha, Ajax se medirá con Chelsea, mientras que Marseille tendrá como rival a Sporting CP.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.