El entrenador de River, Martín Demichelis reconoció que se fue de la cancha de Argentinos “muy preocupado”, en relación al tembladeral defensivo que sufre el equipo desde hace meses, pero que en los últimos partidos quedó más expuesto porque el equipo perdió. “Hasta el gol de Gabriel Mercado, que fue el primero de Inter en Brasil por la Libertadores, al equipo no le convertían de cabeza. Y ahora, salvo el último de hoy, cinco fueron por esa vía”, resumió.

La referencia tenía que ver con el tercer tanto del Bicho anoche en la Paternal, que terminó sellando la victoria por 3-2 de los de Gabriel Milito, consecuencia de una mala salida por abajo, un error de Rodrigo Aliendro y una exitosa presión alta del local que terminó con el tanto de Gondou.

“Me voy muy preocupado de acá, porque salvo el último gol de hoy, anteriormente nos hicieron cinco de pelota parada, tres en la Copa Libertadores más los primeros dos de hoy (Marco Di Césare y otro de Gondou con el pie derecho)”, apuntó Demichelis en diálogo con la prensa en el estadio Diego Armando Maradona. ”Pero estamos trabajando en eso y lo seguiremos haciendo, analizando y debatiendo con el grupo para intentar corregirlo”, remarcó.

Luego el técnico riverplatense eligió refugiarse en las estadísticas para señalar que “el 30 por ciento de los goles en el fútbol argentino se hacen de córner. Pero atención, porque hasta ese gol de Gabriel Mercado en Brasil nos habían tirado 132 córners y nos habían hecho solamente dos goles, que fueron los de The Strongest por la Libertadores y Platense por la Liga Profesional”, precisó.

”Pero es cierto que estamos pasando en estas últimas dos semanas por situaciones en las que nos convirtieron muchos goles de pelota parada, y por eso debemos seguir haciendo hincapié en solucionar eso. Estamos pasando por un momento donde hay que bloquear y no bloqueamos, cuando hay que disputar el duelo, no lo disputamos... Le prestaremos atención para corregirlo”, concluyó.

Los primeros dos goles de Argentinos (el primero marcado por Marco Di Césare y el segundo, por Luciano Gondou) se suman al gran tiro libre de Jonatan Gómez, de Racing, en la última fecha de la Liga Profesional, y los tres que le convirtió Inter de Porto Alegre en los octavos de final de la Copa Libertadores (Enner Valencia en la ida, y Gabriel Mercado y Alan Patrick en la vuelta) para redondear seis seguidos que le marcan a River de pelota parada.

Ese dato preocupante se suma a una estadística lapidaria, que da argumentos para entender por ejemplo la pronta eliminación copera: de los últimos 12 partidos que disputó fuera del Monumental, River sólo ganó 1 (4-1 a Banfield, por la Liga Profesional). De los demás, cinco terminaron en empate (1-1 vs. Atlético Tucumán, 1-1 vs. Sporting Cristal, 2-2 vs. Vélez, 0-0 vs. San Lorenzo y 3-3 vs. Rosario Central) y coleccionó media docena de derrotas (1-5 vs. Fluminense, 1-2 vs. Talleres, 1-2 vs. Barracas, 0-1, vs. Talleres -16vos de final de la Copa Argentina), 1-2 vs. Inter y 2-3 vs. Argentinos). Convirtió 17 goles y recibió 23.

Sin embargo, y aún cuando lejos de Núñez solo sumó 8 puntos posibles de los últimos 36 en juego (22% de efectividad), Demichelis aseguró que “el mensaje de visitante no se cambia”. “No vinimos hoy a replegarnos porque no es nuestra manera de jugar así”, sentenció. Y luego, agregó: “Esperamos 5 ó 10 minutos a ver cómo construían ellos, porque para mí son los mejores que lo hacen con la salida desde el arco, pasando con los tres centrales, y Federico Redondo y sus volantes. Ahí presionamos, fuimos protagonistas y nos adueñamos de la pelota. Hay que sostener eso del primer tiempo”.

El resumen del triunfo de Argentinos sobre River

Finalmente, el entrenador reconoció el dolor que significó la rápida eliminación de la Copa Libertadores en octavos de final. “Está claro que el golpe fue muy duro, había una gran ilusión a nivel institucional porque creo que estábamos para mucho más, pero no alcanzan las argumentaciones porque la realidad nos puso afuera de los cuartos de final. Hicimos un gran primer partido, con el arquero rival figura y luego perdimos 2-1 y en los penales en Brasil. Me preocupa muchísimo, esta semana trabajaremos desde lo anímico, motivacional y emocional en el grupo. Ellos son unos fenómenos, se entrenan a diario con competitividad interna que hay que destacar. Hoy lo vi a eso cuando comenzamos perdiendo y lo dieron vuelta. Hay que corregir esas cosas”.

“River es esto, de acá hasta el 23 de diciembre cuando disputemos la final del Trofeo de Campeones habrá que demostrar lo que fuimos durante ocho meses a nivel nacional, no podemos bajarnos de eso. No vamos a perder la manera de trabajar, la línea y armonía”, cerró.

