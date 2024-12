Martín Demichelis llevó a Monterrey a la final en México y recordó a River, rival en el Mundial de Clubes

Hasta el sábado 27 de julio fue el director técnico de River y, una vez despedido en la media tarde de un sábado, dos semanas más tarde fue presentado como nuevo entrenador de Rayados de Monterrey. Unos días antes había rechazado una propuesta para asumir en Rosario Central. En menos de cuatro meses de gestión en su nuevo destino en México, Martín Demichelis clasificó a Rayados a la final del Torneo Apertura, tras golear 5-1 en la segunda semifinal a Atlético San Luis, club que es filial del Atlético de Madrid.

El rival surgirá del encuentro que esta noche disputarán Cruz Azul y América (0-0 en la ida). Los goles del equipo de Demichelis fueron marcados por el español Oliver Torres (2), el argentino Germán Berterame, Brandon Vázquez y Daniel Guillén, en contra. Rayados es el conjunto más goleador de la Liguilla final, con 12 goles.

El festejo de Demichelis por la clasificación

Rayados está en la Final⚽️🔥



Así celebró Martín Demichelis con los suyos, luego de vencer al Atlético San Luis

Tras reemplazar a su compatriota Fernando Ortiz, cesanteado luego de la eliminación en la Leagues Cup, Demichelis lleva una campaña de ocho victorias, cuatro empates y cuatro derrotas . En el plantel cuenta, además de Berterame, con los argentinos Lucas Ocampos, Jorge “Corcho” Rodríguez y el arquero Esteban Andrada, inactivo desde agosto por una lesión en la rodilla derecha.

Demichelis ya no está acompañado en el cuerpo técnico por Javier Pinola -regresó a Alemania- y Germán Lux. Uno de sus asistentes es Sebastián Grazzini, que se había sumado al grupo de trabajo en River poco antes del despido.

El reciente sorteo del Mundial de Clubes entregó un partido que, a la distancia, ya provoca una resonancia especial. El 21 de junio, en Los Ángeles, por el Grupo E, el River de Marcelo Gallardo se medirá con Rayados. De no haber cambios en las direcciones técnicas, se estarán enfrentando los dos entrenadores que condujeron a River durante más de una década, en una secuencia temporal en la que Gallardo ocupa el mayor período, con el intervalo de 18 meses de Demichelis.

Demichelis se abraza con Oliver Torres JULIO CESAR AGUILAR - AFP

Tras la clasificación a la final en México, Demichelis se refirió públicamente por primera vez al encuentro que le espera con River. En un primer momento, como una manera de esquivar la respuesta, el cordobés prefirió centrarse en lo inmediato: “Sobre el Mundial de Clubes poco tengo para decir porque nos esperan dos partidos que son una final y no amerita otra cosa que pensar en eso”.

Sin embargo, resaltó el fuerte sentimiento que lo une con River, valoró su trabajo (obtuvo tres títulos -dos a un solo partido-) y dio a entender que si no siguió no fue por su voluntad, más allá de que su salida fue presentada en su momento como de común acuerdo. “Además de ser hincha de River crecí ahí, adentro de la institución, y después de 20 años me tocó volver. Creo que veníamos haciendo un buen trabajo, pero bueno, nos tocó dar por finalizado nuestro paso por River como cuerpo técnico”.

Lo más destacado de Monterrey 5 - Atlético San Luis 1

Demichelis, de 43 años, valoró que Monterrey le haya dado la oportunidad de volver a dirigir: “Agradezco la confianza que tuvieron los que decidieron elegirme porque es el primer club (Monterrey) en el que no tenía ningún sentido de pertenencia, por lo que es un gran valor que hayan apostado por mi”.

También destacó la producción de su equipo: “Lo único que quería era que los jugadores no se desesperaran (debían revertir el 0-1 de la ida). Habíamos ganado los dos partidos de cuartos de final y hoy ganamos siendo superiores, estamos merecidamente en la final”.

