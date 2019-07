Martín Liberman criticó a Scaloni y lo comparó con Gallardo Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de julio de 2019 • 10:03

Antes de comentar el empate entre River Plate y Cruzeiro por el partido de ida de los octavos de final de la Copa LIbertadores, el periodista deportivo Martín Liberman fue lapidario con Lionel Scaloni, el revalidado director técnico de la selección argentina.

El conductor de Agenda FOX Sports comparó al ex mediocampista con el actual director técnico de River, Marcelo Gallardo, y dijo que el actual conductor del seleccionado "fomenta la discordia" y "le chupa las medias a los jugadores".

"Hay dos formas de conducirse en la vida: sos Gallardo o sos Scaloni", empezó Liberman. "Scaloni fomenta la discordia, fomenta el problema, le chupa las medias a los jugadores", disparó Liberman.

" O tenés otro tipo de conducción como la de Marcelo Gallardo, que es ´el´ conductor del fútbol en la Argentina, que cuando un jugador dice que no le gustan los árbitros, él les dice ´entonces no digas nada´ que no te gustan los árbitros", comparó.

Liberman continuó alabando al actual director técnico del club de Núñez: "Eso es un líder, eso es un conductor, por eso le va como le va a River, porque tiene un líder y un conductor, que es el mejor de la historia, no hay otro igual, y los nuevos... son alcahuetes de los futbolistas".