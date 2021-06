Más allá de la Champions League: Chelsea también salió campeón en las redes sociales

El community manager del Chelsea no anduvo con sutilezas el día después de la victoria. La cuenta de Twitter del club publicó este domingo diferentes imágenes de los festejos luego de ganarle la Champions League al Manchester City; varios de esos posteos contenían fragmentos de canciones de Oasis, la banda de los hermanos Noel y Liam Gallagher, célebres fanáticos del City. “I don’t believe that anybody / Feels the way I do about you now”, dice una parte del clásico “Wonderwall” y en el tweet se observa a Thomas Tuchel con la orejona en alto. Tal como dice la letra, seguramente nadie se sienta ahora del modo en el que Tuchel se siente por haber desprogramado el juego de Guardiola. Chelsea, por su parte, siente que volvió a un lugar que extrañaba: ser el mejor equipo de Europa.

Hubo otro campeonato ganado por Chelsea antes de ganar el campeonato deportivo: el de las redes sociales. En una temporada en la que los clubes de fútbol habían perdido buena parte de su audiencia en redes por efectos de la pandemia (UEFA calculó una caída del 50 por ciento de seguidores cuando el fútbol fue cancelado desde marzo 2020), Chelsea logró una notable recuperación con datos que alegran a quienes gestionan las estrategias en redes sociales: sin depender de los resultados deportivos. El suceso de Chelsea en lo que refiere a social media, en todo caso, acompañó a la performance deportiva.

Chelsea recuerra a una letra de Oasis para que Tuchel celebre el título

I don't believe that anybody feels the way I do about you now. pic.twitter.com/VpMfvSiGeA — Champions of Europe 🏆 (@ChelseaFC) May 30, 2021

Chelsea fue el club con mayor cantidad de interacciones en Twitter de todos los equipos de la Premier League: 56 millones sobre una cuenta de 17 millones de seguidores y con 5 mil posteos realizados durante el pasado campeonato. El relevamiento es de Mediacell, una agencia londinense que se dedica a analizar métricas en redes sociales. El estudio además contempla qué tipo de mensaje publicaron los clubes sobre 12 categorías como anuncios, celebraciones, empatía, resultados, conmemoraciones, entre otros. En esta línea, uno de los tweets con más engagement de Chelsea fue cuando felicitó a Manchester City por ganar la Premier League.

Un éxito en redes: cómo Chelsea analiza sus propios partidos

How we won the Champions League...#ChelseaChampions — Champions of Europe 🏆 (@ChelseaFC) May 31, 2021

Otra acción muy exitosa en plataformas se dio cuando Chelsea presentó su nueva indumentaria para la temporada 2021/22 con una campaña llamada “It´s a Chelsea Thing”. El lanzamiento se hizo el 13 de mayo, unos días antes de la final de la FA Cup que Chelsea perdió con Leicester City en Wembley. Se trata de un video de estética retro que mezcla la atmósfera de la Londres de los años 60 con la participación de figuras de los equipos masculino y femenino del club como Mason Mount, Hakim Ziyech, Timo Werner, Sam Kerr, y Pernille Harder.

Música de los 60 para lanzar la nueva indumentaria

La música y el Chelsea se cruzan en esta campaña: el video utiliza un remix de la canción Time of the Season (1968) de la banda The Zombies cuyo cantante era Colin Blunstone; su tío, Frank Blunstone, fue jugador del club en el período 1953-1964. Los fanáticos ya dieron su veredicto: el video va camino a los 2 millones de visualizaciones en YouTube.

Pero no todo es psicodelia en la vida de las redes sociales del Chelsea. También hay fútbol químicamente puro: uno de los contenidos que más le funcionan es el análisis táctico propio de los partidos del equipo. La saga se llama The Debrief y tuvo una edición extra con el video donde muestran como el plan de Tuchel fue superior al de Guardiola en Portugal. Algo que ni la atrevida personalidad de cualquiera de los hermanos Gallagher se animaría a discutir.