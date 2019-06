Más allá de la lesión, Neymar busca en su seleccionado distraerse de la denuncia

Serio, Neymar participa en una práctica del seleccionado brasileño, que es un refugio de cariño y contención para el atacante denunciado por violación. Fuente: Reuters

Cuando la Confederación Brasileña de Fútbol anunció la presencia de Neymar en la formación para jugar con Qatar un amistoso en Brasilia con miras a la Copa América, el Vía Crucis que desanda el futbolista sumó otra estación. La presunta violación a una joven de 26 años, ser parte del certamen continental de selecciones, su futuro... enredan su presente y provocan interrogantes.

Antes del encuentro, Neymar agradeció a Dios, su familia, amigos y a quienes le enviaron palabras de apoyo. "Nunca me sentí tan amado. Hoy tengo uno de los partidos más difíciles de mi carrera [...] La alegría del Señor es nuestra fuerza", fue el mensaje que subió a Instagram. Finalmente, la alegría le duró poco: a los 20 minutos del partido con Qatar (triunfo local por 2-0, con goles de Richarlison y Gabriel Jesús) salió por un golpe en el tobillo derecho.

Como durante los Juegos Olímpicos de 2016, el astro divide a Brasil. La denuncia por violación que pesa sobre la estrella de PSG, un caso que sacudió la concentración de la canarinha, provocó la reacción del presidente Jair Bolsonaro y también un contrapunto entre las principales espadas de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en relación con la presencia de Neymar por la Copa América, que se disputará desde el viernes 14.

Aquella vez, la conquista de la medalla dorada, la primera para el fútbol de Brasil, desató la furia del jugador, que era blanco de críticas durante los primeros partidos. Consumada la consagración, y a modo de vendetta, Ney disparó: "Ahora van a tener que tragarme".

En el presente la crisis no es futbolística, aunque el final de la temporada en PSG lo descubrió como protagonista de un altercado con un simpatizante durante la ceremonia de premiación de la Copa de Francia, después de que el equipo parisino cayera por penales contra Rennes. La problemática podría ser muchísimo más grave: la denuncia de la joven ante la policía paulista por un hecho que ocurrió en la capital francesa alteró al plantel que dirige Tite y las diferencias explotan en varios frentes:"Es un chico que está atravesando un momento difícil, pero creo en él", comentó el presidente Bolsonaro, que presenció el juego con Qatar en el estadio Mané Garrincha.

Pero en la cúpula de la CBF, el discurso era contradictorio. "Apuesto a que no vendrá, a que pedirá licencia, porque no está en condiciones psicológicas de afrontar el torneo y los periodistas. Hay cosas que pueden aparecer. En Río de Janeiro se dice de un nuevo video que podría ser divulgado", señalaba el vicepresidente Francisco Noveletto, acerca de la presencia de Neymar en la Copa América. Desde París, el presidente Rogerio Caboclo desterraba ese pensamiento: "No hay posibilidad alguna de que Neymar no integre la selección brasileña".

La causa es seguida con detenimiento, aunque impera la confusión. La joven no compareció las dos veces en que fue citada para realizar la declaración, la que abriría la investigación penal, aunque dio una entrevista a la televisión en que afirmó haber sido víctima de estupro.

Para formalizar los cargos, es necesario, además, la recolección de pruebas que sustenten la denuncia; la joven se sometió, el 21 de mayo pasado, en San Pablo, al examen médico forense, del que se informa que presentaba "dolor, pérdida de peso, ansiedad, problemas gástricos post-traumáticos y hematomas en sus piernas y nalgas", se desprende del informe. Pero la renuncia del estudio de abogados que la patrocinaba, después que cambiara la acusación inicial de agresión a la de violación, aumenta el enredo. "La relación sexual con Neymar fue consensuada, pero el futbolista luego se violentó y la agredió", consigna la agencia de noticias ANSA, según explicaron desde el exbufete de abogados que contrató la mujer.

Dolorido y triste, Neymar deja la cancha en el amistoso frente a Qatar en Brasilia, lastimado en el tobillo derecho, que había sido operado. Crédito: Marcelino Ueslei / Reuters

Liga de Naciones: Portugal, iluminado por su estrella

Con un hat-trick de Cristiano Ronaldo, Portugal superó 3-1 a Suiza y se clasificó para la final de la Liga Naciones de la UEFA. La imperial actuación de CR7 -dos goles en los últimos dos minutos- además, hizo pasar inadvertida la polémica decisión que tomó el árbitro alemán Félix Brych, que, apoyado en el VAR sancionó un inexistente penal en favor de Suiza, que determinó el empate parcial, tras una supuesta falta de Nelson Semedo sobre el suizo Steven Zuber; así, invalidó otro penal -falta de Fabián Schär sobre Bernardo Silva-, que el germano pitó en la acción siguiente,pero que fue anulada al retrotraer el juego al aplicar el VAR. Los lusos jugarán con el ganador de Inglaterra y Holanda, que se medirán hoy, desde las 15.45, en la ciudad de Guimaraes.

Paraguay, dirigido por Berizzo, igualó frente a Honduras

En Ciudad del Este, Paraguay, dirigida por Eduardo Berizzo, no pasó de un 1-1 con Honduras. Oscar Cardozo, de penal, abrió el resultado para los guaraníes; Maynor Figueroa, selló la igualdad.