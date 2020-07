mauro zárate Crédito: marcelo aguilar

No suele hablar demasiado, pero cuando lo hace no tiene demasiado filtro. En este caso Mauro Zárate se mostró muy abierto a contar cómo se siente tras la confirmación de la renovación en Boca y cuáles son sus objetivos. En ese contexto se encargó de explicar cómo su sucedieron las cosas y qué sintió en todo momento: "No pensaba que me iba a ir de Boca. En algún momento escuchaba algo de ir a otro club o afuera en otro país, pero no me terminaba de llenar. Me he dado cuenta que lo que quería era seguir en Boca.

Y continuó: "Lo dije varias veces, soy un agradecido a la gente de Boca porque me dieron mucho cariño en un momento que no tenían por qué hacerlo porque no había rendido, ni llegué al primer partido y sentí el cariño, me hizo muy feliz en la tormenta que vivía en ese momento", dijo Zárate en TyC Sports.

El delantero de Boca, que renovó su contrato por un año con la opción de extender el vínculo por seis meses más, fue muy concreto acerca de qué pretende con esta continuidad en la Ribera: "No juego por lo económico, el objetivo más difícil de mi carrera es triunfar en Boca y cumplir el objetivo de ganar la Copa Libertadores. Lo que todos queremos es que la próxima Libertadores sea la vencida".

Fue concreto acerca de por qué se demoró su renovación. Primero explicó que la situación de pandemia no permitió reuniones "cara a cara" que siempre ayudan a resolver las diferencias, pero también contó que el punto a resolver fue la cláusula de salida a los 6 meses del club: "La cláusula de salida a los 6 meses era para medir cómo iba todo. Si salía todo bien era seguir en el club, si salía mal, era sentarnos y ver qué pasaba. Pero me hicieron ver que la Copa que viene arranca muy rápido y no querían tenerme solo por seis meses. Acepté lo que dijeron y firmé sin esa idea de la salida".

Tocó varios temas Zárate, pero confió cómo se relaciona con Riquelme: "No hablé con Román durante la negociación de la renovación, pero sí hablé con todos los del Consejo de Fútbol. Pero él está en las decisiones y las toman todos juntos. Sí hablé antes de la pandemia, varias veces. Y la verdad es que estoy muy contento con las palabras que me dijo y quiero devolvérselo en la cancha. Me dijo que tenía que llegar a mi nivel, que esté tranquilo y que tenía que demostrar en la cancha, sabe lo que le puedo dar en el equipo, estoy tranquilo".

Incluso, hasta habló de Miguel Angel Russo, primero confió que el entrenador de Boca le pidió "que juegue más cerca del área" y después hasta contó cómo lo ayudó a domar su carácter cuando compartieron equipo en Vélez: "Gracias a Russo tuve la carrera que tuve y que estoy teniendo. Era un pendejo de mierda, bardero, un desastre. Me lo hizo notar cuando estaba en el cielo. Me pegó un cachetazo y me bajó de categoría, no quería jugar más al fútbol, se los dije a mis viejos. Estaba enojado. Me tuvo tres meses y todo lo que pasó en ese momento me ayudó a manejar mi carácter".

Se ocultó que está deseando volver a entrenarse, que el tiempo de espera por retornar a la actividad se está tornando insoportable y en la charla hasta se animó a dejar una reflexión acerca de su futuro: "Nunca se sabe qué puede pasar con el futuro, pero ojalá que mi carrera termine en Boca. Siempre que uno mantenga el nivel y que la gente que maneja el club esté contenta conmigo".

Bielsa y Leeds

Su experiencia en el fútbol inglés (pasó por Birmingham, West Ham, QPR y Watford), resultó un punto de la charla y lógicamente las consultas se dirigieron al ascenso de Marcelo Bielsa con Leeds. "El hincha inglés es muy fanático y muy respetuoso. Se vive mucho el fútbol, es terrible. Para mí los mejores equipos del mundo, sacando Real Madrid y Barcelona, los de la Premier son los mejores. No es fácil conseguir resultado en Inglaterra".

Incluso, le preguntaron a Zárate qué le inspiraba Marcelo Bielsa, que fue DT de Vélez (97-98), pero Mauro era muy chico por esa época tenía 10 años): "Nunca conocí a Bielsa y tampoco hablé, pero no sé por qué lo primero que me surge decir es que me genera respeto".