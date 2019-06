Menotti volvió a hablar y defendió a Lionel Scaloni como DT del seleccionado mayor Fuente: AFP

21 de junio de 2019 • 23:59

Aunque no viajó a Brasil para acompañar al seleccionado en la Copa América por una infección urinaria primero y un virus, después, César Luis Menotti (director de selecciones nacionales de la AFA) criticó desde Buenos Aires a los dirigentes del fútbol argentino, a los que acusó de tener un "doble mensaje" y no cederle futbolistas al seleccionado argentino. Además, justificó el trabajo de Lionel Scaloni. "Ni Cruyff ni Guardiola hoy podrían dar vuelta la historia de la selección argentina", dijo en una entrevista a Diario Popular.

"Es una manera de decir, pero refleja el presente de gran complejidad que vive Argentina. Scaloni, por supuesto, tiene que ser evaluado, porque todos somos evaluados todos los días. Claro que se hace indispensable ver el desarrollo completo, el panorama completo. Si no lo hacemos y parcializamos la mirada, nos equivocamos", explicó el Flaco.

"Esta selección casi no tiene ensayo. Sale y juega. Y claro, se expone. Sin un plan amplio de trabajo y sin un calendario que respeten todos los estamentos del fútbol, en especial los dirigentes, la selección no se va a recuperar", presagió Menotti, un pionero en cuanto al trabajo de los seleccionados juveniles. Fue él quien convenció a Julio Grondona de darle la importancia que se merecía al equipo nacional.

Menotti no ahorró críticas para los dirigentes actuales, que aprobaron un proyecto y luego no lo llevaron adelante. "Había una intención de organizar la selección. De entrenar. De juntarse. De tener a un grupo de jugadores practicando en la Argentina. Pero los dirigentes no lo permitieron por distintos intereses. Y eso debilita enormemente a cualquiera jugador y a cualquier técnico. Porque hay que salir a la cancha con un par de prácticas encima. Y se paga", protestó. Se refirió a la idea del seleccionado de la Superliga, que los clubes locales nunca terminaron de aceptar porque les quitaba a los mejores futbolistas de las prácticas un par de días a la semana.

"Acá hay un tironeo permanente. Ya lo dije antes: los niveles de oportunismo para quedar a salvo no los justifico de ninguna manera. La selección está en el medio de estos quilombos. Y sufre muchísimo lo que gira a su alrededor, más allá de como juegue", continuó Menotti, quien se mostró apenado porque sus problemas de salud no le permitieron trasladarse a Brasil para estar junto al seleccionado durante la Copa América.