El debut de Lionel Messi en la Major League Soccer (MLS), ante New York Red Bulls, podrá verse gratis desde Times Square. El rosarino ya ha causado un impacto impresionante en Estados Unidos, tanto dentro como fuera de la cancha. Su arribo a Inter Miami incrementó el interés en el equipo masivamente, reflejado en los estadios llenos y en las miles de nuevas suscripciones a Apple TV+, mientras que el equipo fue transformado de uno de los peores en la primera división a campeón de la Leagues Cup y finalista de la US Open Cup, con el capitán anotando 10 goles en 8 encuentros.

Todo lo que consiguió el número 10 en el último mes y medio fue sin haber jugado todavía ni un solo minuto en la competición principal, en la que la franquicia de Florida marcha última en la Conferencia Este con apenas 18 puntos. Tras una larga espera, ese debut llegará este sábado desde las 20.30 hora argentina, cuando haga su visita al Red Bull Arena de Nueva Jersey para medirse con New York Red Bulls, y la liga ya está preparando la ocasión: por la mañana anunció que el partido será transmitido nada menos que por las pantallas gigantes de la icónica esquina neoyorquina de Times Square.

A massive @MLS matchup requires a massive screen 😲



Our match vs. Inter Miami will be shown live on @AppleTV MLS Season Pass from Times Square! pic.twitter.com/lhZje2AWxz — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) August 25, 2023

En este caso, el desafío para Inter Miami será mucho más complejo del que lo vio obtener el primer título de su historia hace una semana. El equipo que dirige Gerardo “Tata” Martino es el de peor registro de toda la liga, y se ubica a 20 puntos de Atlanta United, el último en los puestos que dan acceso al playoff de la postemporada. Con solo remontar esa diferencia y avanzar a la etapa final, se convertiría en el primer equipo en la historia de la MLS en marchar último con más de la mitad de la temporada disputada en lograrlo. Pero tiene apenas 12 partidos para revertir su situación.

En la MLS, Inter Miami no gana hace once partidos, desde el 13 de mayo (2-1 vs. New England), antes de la llegada de Messi, del técnico Martino y de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes también le aportaron brillo a la franquicia copropiedad del inglés David Beckham.

New York Red Bulls no cuenta con argentinos en su plantel y también pelea por la clasificación a la postemporada. Se encuentra en el undécimo lugar con 29 puntos. Después de este partido, Inter Miami se medirá con Nashville (L), Los Ángeles FC (V), Kansas City (L), Atlanta United (V), Toronto (L), Orlando (V), New York City (L), Chicago Fire (V), Cincinnati (L) y dos veces ante Charlotte (L y V).

Messi ya gritó campeón con Inter Miami, pero el siguiente desafío será remontar una dura campaña en la MLS TIM NWACHUKWU - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Las chances que tenemos todavía están sobre la mesa. Debemos competir para intentar tomarlas y ver si nos podemos meter al final entre los últimos clasificados”, fue el análisis de Martino, que dirige a un equipo que mejoró en líneas generales, pero que sin Messi nada de todo esto habría sido posible. Al mismo tiempo, dio un aviso por la salud física del crack. “En algún momento, Messi debería parar para recuperarse porque jugar cada 3 o 4 días es mucho, pero, mientras no me diga nada, seguirá dentro del campo. Ustedes saben cómo es y lo que le gusta jugar a la pelota”, explicó.

Y fue más allá, con la agenda cargada de compromisos por delante. “En algún momento va a suceder, como cuando vaya a jugar con la Selección Argentina. Nosotros tenemos que buscar un equipo que pueda salir adelante ante su ausencia importantísima. Entendemos que ocurrirá por lo menos tres veces durante este año. El año que viene, otro tanto. De alguna manera tenemos que ir previendo eso”, explicó el Tata, que se siente a gusto en el fútbol de los Estados Unidos, luego de consagrarse en Atlanta United.

