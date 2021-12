Messi, Di María, Paredes y la Copa América: la foto “casual” que explotó en las redes y atrajo comentarios de Neymar y un jugador de Bayern Munich

Lionel Messi, Ángel Di María, Leandro Paredes y la Copa América (sí... ¡La Copa América!) compartieron una tarde de lujo en la casa del ex volante de Boca Juniors. Los tres, compañeros en el PSG de Mauricio Pochettino, se reunieron a mirar (probablemente) fútbol, y en el living, así como un objeto casual de decoración, estaba el trofeo obtenido el 10 de julio, en el estadio Maracaná y ante Brasil. “Bien acompañados”, fue el epígrafe que eligió el mediocampista para la publicación, en la que los tres tomaban mate.

El posteo no tardó mucho en hacerse viral: en tres horas superó el millón de me gusta y rápidamente se transformó en objeto de comentarios de colegas. Entre ellos, Neymar. El brasileño les lanzó el dardo: “Put...”, escribió a sus amigos, que lo vencieron en la final del Maracaná aquella noche. Eric Choupo Mouting, ex atacante del club francés que hoy juega en el Bayern Münich, comentó: “Hermano, ¿Está la Copa siempre ahí o está ahí por casualidad jaja?”. Di María optó por escribir algo más corto y cariñoso: “Amigos”; mientras que el Dibu Martínez, conocido por su picardía dentro y fuera de la cancha, bromeó: “Qué foto casual. Ángel Di María ponele agua al mate”.

El trío argentino, volviendo a París hace unos meses luego de jugar en la selección argentina

El PSG iniciará su camino en la Copa de Francia este domingo, desde las 17.10, ante Entente Feignies Aulnoye, equipo que actúa en la quinta división de ese país. Los de la capital francesa son el club que más veces obtuvo este certamen (14); los sigue Olympique de Marsella (10) y Saint Etienne (6). Los actualmente dirigidos por Pochettino fueron finalistas en todas las ediciones desde el 2015 hasta el presente (y las ganaron todas, excepto la edición 2019).

El DT no tendrá disponibles a Nuno Mendes y Juan Bernat para este juego, pero tampoco podrá contar con Neymar, quien todavía continúa con su recuperación de la lesión en el tobillo izquierdo, ya que aún no se sacó la bota inmovilizadora.

No obstante, está la buena noticia de que Sergio Ramos figura en la convocatoria. ”Sergio se entrenó correctamente. Veremos mañana (domingo) por la mañana si está en el banquillo o si juega algunos minutos”, explicó “Poch” este sábado en conferencia de prensa. Impedido por las lesiones, el zaguero central español de 35 años solo ha participado hasta ahora en un partido con el PSG desde su llegada esta temporada procedente del Real Madrid.