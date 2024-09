Messi se pierde los partidos de las eliminatorias y Scaloni busca un capitán para la selección argentina

Escuchar

Desde que Alejandro Sabella lo ratificó como capitán allá por septiembre de 2011, solo se desprendió de ella en casos de fuerza mayor. Hace exactamente 16 años, un joven Lionel Messi portaba por segunda vez el brazalete de la selección en un triunfo 1-0 sobre Venezuela con gol de Nicolás Otamendi. Anteriormente había sido capitán en el tercer partido del Mundial de Sudáfrica, ante Grecia, por decisión de Diego Maradona, aunque fue tras aquel amistoso en Calcuta 2011 que el rosarino comenzó a construir un liderazgo. Este jueves, ante Chile, en la primera actuación del equipo tras la consagración en la Copa América, Messi estará ausente por lesión y dejará su cinta a resguardo por 13ª vez en el ciclo de Lionel Scaloni.

A falta del crack y de Ángel Di María, quien decidió poner fin a su etapa con la albiceleste, los principales candidatos a portar la cinta están en duda para el partido con la Roja: Nicolás Otamendi, un histórico del plantel, y Lautaro Martínez, capitán en Inter, vienen de ser suplentes en la final contra Colombia y pujan por un lugar entre los 11. De no estar ellos, la lista de aspirantes al brazalete se reduce a otros tres puntales de la era Scaloni: Emiliano Martínez, Cristian Romero y Rodrigo De Paul. Para cualquiera de ellos (y también para Lautaro) sería su primera vez como capitanes del seleccionado.

Nicolás Otamendi fue uno de los mayores y el capitán del seleccionado argentino Sub 23 que disputó los Juegos Olímpicos de París; aún no se sabe si será titular frente a Chile Santiago Filipuzzi

“Siempre digo que ocupo el rol que me dan. Ya son muchos años, me siento un jugador importante de esta selección y eso es lo único que puedo decir. Después, sabemos que la cinta es de Leo y quien la tenga que llevar será circunstancial; el capitán es él”, aclaró De Paul en relación a la posibilidad de llevar la cinta. El volante fue capitán en Udinese y se probó por primera vez el brazalete de la selección en los minutos finales del 3-0 ante Costa Rica, en enero de este año, tras la salida de la cancha de Ángel Di María.

Fideo fue uno de los que más veces reemplazó a Messi en el rol de capitán: la primera, en 2021 (1-0 sobre Uruguay, en Montevideo), y luego tres en 2022: 2-1 en Chile, el 1-0 sobre Colombia en Córdoba y 3-0 a Jamaica en New Jersey, previo al Mundial de Qatar. Nicolás Tagliafico, también con cuatro, fue el primer capitán argentino bajo la conducción técnica de Scaloni: 3-0 a Guatemala (el día del debut del DT), 0-0 con Colombia y 2-0 sobre México en 2018, y 4-0 a Estados Unidos en 2019. Y luego aparecen Otamendi y Germán Pezzella con tres, y Sergio Romero y Gabriel Mercado con una. Tagliafico tampoco estará ante Chile por lesión y su lugar en la lista fue ocupado por Marcos Acuña, que lució ocho minutos la cinta de capitán en un amistoso ante Ecuador, disputado en España.

Emiliano "Dibu" Martínez, uno de los candidatos para llevar la cinta de capitán que dejará vacante Lionel Messi por un par de partidos; al estar lejos del árbitro mucho tiempo, ¿el arquero es el más indicado? EDUARDO MUNOZ - AFP

Por lo pronto, Otamendi, capitán del Benfica, arrancaría en el banco de suplentes y Lautaro Martínez conservaría serias posibilidades de jugar desde el arranque, aunque las dudas empezarán a disiparse a partir de este miércoles, tanto en la conferencia que brindará el DT por la mañana como en la práctica vespertina en Ezeiza. Según pudo averiguar LA NACION, el técnico no definió quién portará la cinta y es probable que tampoco sea él quien resuelva la elección, ya que suelen ser los propios jugadores los encargados de definir al capitán. Si Otamendi va de arranque, no habrá discusión. Pero si el ex Porto y Valencia queda afuera, todo se definirá en las horas previas al partido en el Monumental.

Una cinta con mucha historia

Desde Emilio Solari (primer capitán campeón de América en 1921) hasta Lionel Messi, el jugador que más veces lució la cinta en la historia de los Mundiales (19), la selección ha tenido grandes referentes a lo largo de los años. Antonio Rattin, Roberto Perfumo, Daniel Passarella, Diego Maradona, Diego Simeone, Gabriel Batistuta, Juan Sebastián Verón y Javier Mascherano fueron solo algunos de los privilegiados en portar la cinta de capitán; y también algunos sin tanto recorrido en Europa pero que también tuvieron la chance de vestir el brazalete albiceleste.

A Marcelo Espina, por caso, le tocó heredar la 10 y la cinta de Maradona durante la sanción a Diego por el doping de 1994, elegido por Daniel Passarella. “Entiendo que el capitán contra Chile saldrá de Dibu Martínez y De Paul, pero el que a mí me gustaría ver, seguro no va a ser. A mí me gusta ver jugar a Mac Allister”, sorprende Espina a LA NACION. Y amplía: “Creo que podría ser De Paul, porque juega en la mitad y está siempre cerca del árbitro; o el Dibu, por su experiencia y personalidad. Pero que Alexis sea perfil bajo no creo que sea motivo para no poder ser capitán”.

Cristian "Cuti" Romero, liderazgo desde la defensa; el zaguero reúne muchas condiciones para ponerse el brazalete de capitán del seleccionado argentino CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Néstor Fabbri llevó tres veces la cinta en 1995, precisamente ante la ausencia de Espina. La primera vez fue en Córdoba, en un amistoso ante Perú que terminó 1-0 para Argentina con gol del defensor. “A mí me gusta mucho el Cuti (Romero), pero creo que Dibu y De Paul también se lo merecen. Algunos dicen que a De Paul se le podría ir la mano con las protestas, pero no creo que cambie su actitud por llevar o no la cinta de capitán. Ya está en su naturaleza”, considera la ‘Tota’.

La posición de Martínez en la cancha es otro tema a tener en cuenta. En julio de este año, en la previa de los Juegos Olímpicos de París, la FIFA anunció que solo los capitanes podrían discutir las decisiones con los árbitros, una disposición que también será aplicada por los jueces argentinos a partir de la próxima fecha de la Liga Profesional y que ya empieza a replicarse en otras partes del mundo.

“Para mí tiene que estar entre Dibu y De Paul. Por ascendencia sobre el grupo, lo que representan en la cancha y la importancia que tienen en el equipo, yo elegiría al Dibu. Pero es un tema de gustos. Además, con el tema de la nueva reglamentación, siempre es mejor que el capitán sea un jugador de la mitad de la cancha. Y en ese caso, el que saca una pequeña ventaja es Rodrigo, aunque los dos podrían ser“, opina Sergio Goycochea, subcampeón del mundo con la Argentina en Italia ‘90.

Rodrigo De Paul habla constantemente con el árbitro y los rivales; otro que está dentro de la consideración del DT Lionel Scaloni para quedarse con la cinta de capitón por los próximos dos partidos de la Argentina Julio Cortez - AP

Al igual que Cuti Romero en Tottenham, Dibu es el subcapitán del Aston Villa (el capitán es el inglés John McGinn) y portó varias veces la cinta en la Premier. Sin embargo, jamás portó el brazalete en sus 45 partidos en la selección, con 33 vallas invictas.

De los últimos entrenadores argentinos, la enorme mayoría eligió a su capitán. A excepción de Bielsa, que dejaba la decisión en manos de los jugadores, todos optaron por un futbolista en particular, al menos en el arranque de sus ciclos: Coco Basile, a Juan Román Riquelme; José Pekerman, a Roberto Ayala; Diego Maradona y Sergio Batista, a Javier Mascherano; y Alejandro Sabella, a Messi, que se mantuvo como capitán durante los períodos de Gerardo Martino, Edgardo Bauza, Jorge Sampaoli y Lionel Scaloni.

Uno de los tantos capitanes argentinos en la era Bielsa fue Roberto Sensini, mundialista en 1990, 94 y 98, quien compartió brazalete con otros símbolos del combinado argentino como Batistuta, Simeone y Verón. Para el exdefensor, la portación de apellido vale más que la portación de brazalete. “Que tus compañeros te elijan capitán es un reconocimiento enorme a la trayectoria de un jugador. Bielsa, por ejemplo, nos dejaba elegir a nosotros, porque éramos varios los futbolistas de experiencia y él sabía que nadie modificaría su conducta en relación a si llevaba o no la cinta. El capitán es capitán por naturaleza. De Paul, por ejemplo, es quien más habla con el árbitro pese a que el capitán es Messi, porque está en su personalidad. El Dibu Martínez, lo mismo. Cuti Romero, también. Son jugadores que se imponen por presencia. Lautaro, quizás, al ser un poco más joven, está un escaloncito más abajo que ellos tres. Pero insisto, cualquiera de ellos podría ser capitán. Lo preocupante sería que no hubiera candidatos”, concluye Sensini.