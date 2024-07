Messi y Di María: se despide la mejor sociedad de la historia de la selección argentina

Escuchar

Lionel Messi nació el miércoles 24 de junio de 1987, y Ángel Di María llegó al mundo el domingo 14 de febrero de 1988. Separados por 235 días. ¿Dónde? Los dos en el Hospital Italiano de Rosario. Nunca se cruzaron en los torneos de fútbol infantil de la Asociación Rosarina, no hay planilla, no hay nada. Pero estaban predestinados. Este domingo jugarán juntos por última vez en la selección. No habrá otro partido, no habrá mañana ni después. La definición de la Copa América cerrará una aventura llena de agitaciones, de honor y dramatismo. Nada de indiferencia, claro, tanto que están atravesados por cicatrices. Porque si Di María derribó la pared, tuvo un obstinado inspirador en Messi. Ninguno se cansó de chocar con la cabeza y la historia cambió para siempre. Para ellos y para la selección argentina.

El inicio de las complicidades llegaría en una tierra muy muy lejana, en Oriente. En el campo de deportes de la Universidad de Donghua, en Shanghai. China. En los Juegos Olímpicos. Después de esa primera práctica no se iban a separar más. ¿Bautismo oficial en sociedad? El 7 de agosto de 2008, en el Shanghai Stadium, se pasaron la pelota en la victoria por 2 a 1 ante Costa de Marfil... pero a partir del minuto 63, cuando ingresó Ángel.

Ángel Di María celebra con Lionel Messi en el Shanghai Stadium, en uno de los partidos en los que el seleccionado conquistó el oro en Pekín. Photogamma - Getty Images AsiaPac

La experiencia no pudo comenzar mejor: campeones olímpicos en Pekín. Con gol de Di María y asistencia de Messi en la final contra Nigeria. Sergio Batista, que los reunió, le confiesa a LA NACION que de inmediato fueron compinches. Adentro de la cancha, sí, y afuera también. Hubo un lugar clave para el encuentro, y un personaje perfecto: la habitación del ‘Pocho’ Lavezzi, que se concentraba con ‘Fideo’ y había sido el primer compañero de cuarto en la vida albiceleste de Messi en el Sudamericano Sub 20 de Colombia 2005. Era la pieza del caos, sí, del descontrol, de la “perdición”, bromeaban. La Argentina no se alojó en la Villa Olímpica, solo pasó un día de visita. Todo el plantel se reunía en el bunker de los canallas. Ambiente ideal para romper distancia, para integrar a aquel Messi, todavía introvertido, aunque ya se trataba de una celebridad que al año siguiente alzaría el primero de sus ocho Balones de Oro.

La final olímpica se jugó el 23 de agosto de 2008. Ese día, poco antes de subirse todos al micro que llevaría al plantel al estadio, al Nido de Pájaros de Pekín, Alfio Basile, entrenador de la mayor, anunció los convocados para la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas. Bautismo para Di María, primer llamado. Messi también, claro, pero Leo ya sumaba 30 partidos y nueve goles en la selección. No alcanzaron a extrañarse, porque entre el gol de emboquillada ante Nigeria y el encuentro con Paraguay por la ruta clasificatoria apenas hubo dos semanas. Sí, el partido fue el 6 de septiembre de 2008... Naturalmente, sólo ellos siguen en actividad.

Pase de Messi, gol de Di María, en Pekín 2008

Los dos como titulares, con Abbondanzieri, Demichelis, Heinze, Zanetti, Riquelme y Tevez entre los compañeros. Pero Tevez se hizo expulsar a la media hora y el ya tambaleante Basile –a su ciclo le quedarían tres encuentros más– hizo cambios después del entretiempo: uno de ellos, el ‘Kun’ Agüero por Di María. Terminó 1-1 el duelo contra los paraguayos dirigidos por ‘Tata’ Martino. Resultó breve el estreno de ‘Fideo’, corta la sociedad con Messi..., nadie podía sospechar la complicidad que despertaba. Desde esa noche llevan 16 años jugando juntos para la Argentina. Pasaron 113 partidos, en los que la selección ganó 73, empató 27 y apenas perdió 13. Compartieron la cancha durante 6955 minutos: juntos en la cancha, Leo convirtió 36 goles y Ángel, 17. Y en varios de ellos, se asistieron. ¿Secretos? “Siempre hay que darle una opción de pase, tratar de siempre estar cerca de él. Tratar de dársela cerca del área o de tres cuartos de cancha hacia adelante, porque ahí aparece su mejor versión. No tengo mucho más para decir, es muy fácil”. Lo firma Di María, el mejor socio del ‘Diez’.

Claro que el camino no sería tan despejado como asomaba en Pekín. Ese dorado se transformaría en opacidad. Se encadenaron frustraciones desde Sudáfrica 2010 hasta Rusia 2018, extremos atravesados por las Copas América de 2011, 2015 y 2016, más el Mundial de Brasil 2014, héroes igual entonces, luego desacreditados. Si dos futbolistas recibieron burlas y maltrato por el tribunal popular en la Argentina, fueron ellos. Messi llegó a renunciar, pero rápido retomó el camino de la obstinación. Di María se refugió en la terapia. Ninguno canjeó el sentimiento. Incluso, cuando Di María se descubrió afuera del ciclo de Scaloni estalló en los medios. Una declaración de amor y pertenencia. Ninguno se permitió desertar.

Lionel Messi y Ángel Di María, en uno de los últimos entrenamientos juntos en la selección argentina; este domingo jugarán la final de la Copa América. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

“En momentos críticos de la selección, desde mi familia me han dicho: ‘¡Tranquilo, cómo te vas a poner así si lo tenés a Leo al lado! Si a él lo critican más que a todos ustedes juntos, lo matan en todos lados pese a que ganó todo, hay que seguir peleándola, seguir mirando para adelante…’ Tener la familia de tu lado es clave. Y si Leo insiste, intenta, no se derrumba... nosotros también debemos hacerlo. Es difícil no querer vestir más esta camiseta”, le contaba Di María a LA NACION en 2018. Estaba convencido, y el éxito todavía no aparecía en el horizonte. Se aprecian, se respetan, se buscan en la cancha. Después, hasta hubo curiosidades entre ellos: Di María alguna vez llevó la cinta de capitán, y hasta la 10 de Messi. ¡Sí! Ausente el dueño natural, en noviembre de 2015, en un clásico contra Brasil, Fideo cargó con el honor.

Con la Copa América de Brasil 2019, y aquel tercer escalón, ambos empezaron a torcer las sospechas callejeras. Desde entonces, todo tomó propulsión. Messi se convirtió en estatua. Y Ángel, el destratado por buena parte de una nación por las traicioneras lesiones, se volvió un talismán: gol en la final de los Juegos Olímpicos, gol en la final de la Copa América, gol en la final de la Finalissima y gol en la final de la Copa del Mundo. ¡Póquer! En las cuatro veces, con Messi en la cancha. Con el ‘Extraterrestre’, como le dice a veces, o con el ‘Enano’, como le dice con todo afecto.

Di María y Messi, en la mayor alegría en el ciclo con la selección Argentina: levantando la copa tras ser campeón del mundo en Qatar 2022. Aníbal Greco - LA NACIÓN

Serán amigos para siempre, cuando las canchas apenas se vuelvan un recuerdo. “Para mí es un privilegio haber pasado tantos años con el mejor de la historia. Haber tenido esa conexión y lograr lo que logramos juntos, es lo más lindo que me pasó en el fútbol”, contó Di María. “Sabemos que son nuestras últimas batallas y poder estar una vez más en otra final junto a Ángel y Otamendi, que venimos de la camada anterior, es de mucho mérito”, subrayó el capitán, que en este torneo probablemente haya constatado que su despedida también se aproxima. El 10 y el 11. El pibe de La Bajada en la zona sur, y el Fideo de la calle Perdriel en el oeste rosarino. De los clubes Abanderado Grandoli y el Torito. El leproso y el canalla, sí. Quizá, la mejor sociedad de la historia de la selección, con respeto por Kempes, Luque, Bertoni, Batistuta, Caniggia, Maradona, Burruchaga... Se termina una era. Del descrédito a la gloria, un viaje donde estuvo prohibido rendirse.