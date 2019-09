Centurión vuelve a generar polémica en México tras la salida del DT de Atlético San Luis Crédito: @AtletiDeSanLuis

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de septiembre de 2019 • 14:40

Pasaron menos de dos meses del debut de Ricardo Centurión en la Liga de México con la camiseta de Atlético de San Luis de Potosí, pero ya volvió a ser tapa de los medios deportivos por motivos extrafutbolísticos. Después de los sucesivos conflictos que produjeron su salida de Racing a mitad de año, ahora el jugador es acusado de "romper el vestuario" en el equipo mexicano y ser el responsable de la partida del técnico Alfonso Sosa.

Según el reconocido canal de televisión mexicano TUDN, la "repentina destitución de Sosa tiene un transfondo que se centra en Centurión como detonante". ¿Por qué lo acusan al argentino? Aparentemente, Matías Zeler, representante del delantero, es amigo de Alberto Marrero, presidente de San Luis, y presionó para que se produjera la salida ya que no le daba muchos minutos y además "argumentó temas personales" del DT contra el jugador.

En total, desde que debutó el 21 de julio en la derrota como local por 2-0 sobre Pumas UNAM por la primera fecha del Apertura, el ex Boca y Racing jugó siete de los 10 partidos de San Luis entre Liga y Copa de México: fue titular en cuatro de ellos, solo marcó un gol y acumula un total de 366 minutos. Pero, en los últimos tres encuentros no participó (solo en uno fue al banco) y su última presencia fue el 23 de agosto en la victoria 2-1 sobre Veracruz como visitante.

"Centurión caminaba en los entrenamientos y no daba el ciento por ciento. Eso derivó en la decisión de Sosa de no utilizarlo. Además, el argentino cobra 200.000 dólares mensuales y por eso existió presión a Sosa para utilizarlo, pero el técnico se negó debido a la displicencia del futbolista", cuenta TUDN y agrega: "De igual manera, se argumentó que los salarios de otros refuerzos eran elevados y no correspondían a su calidad futbolística. Y a pesar de no haber sido el que los solicitó, Sosa les dio una oportunidad de ganarse un puesto en los entrenamientos. Sin embargo, existió presión de los promotores hacia Marrero".

Por otro lado, el canal mexicano también se asegura que el presidente "no lo escuchó y le anunció su destitución", pese a que el entrenador intentó darle su versión de los hechos. "En San Luis hay tanto apoyo a Centurión que, incluso, tiene un preparador físico personal que no le funcionó. Estaba claro que Marrero prefería al jugador que a Poncho Sosa", cerró la información.

De los 10 partidos oficiales del semestre, San Luis ganó cinco, empató tres y perdió dos. Además, se encuentra en el décimo puesto de la tabla del Apertura con once unidades, producto de tres victorias, dos igualdades y dos caídas.