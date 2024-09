Milan se llevó el clásico y Lautaro Martínez hizo autocrítica por su sequía goleadora en Inter

Escuchar

Mientras Milan rompió la racha de seis derrotas consecutivas en el clásico de la ciudad, Lautaro Martínez extendió su sequía goleadora, que nunca le había ocurrido en sus primeros cuatro partidos de cada una de las seis temporadas que lleva en Inter. El derby de la Madonnina tuvo una resolución emotiva, con un gol de cabeza de Matteo Gabbia a los 44 minutos del segundo tiempo. Anteriormente, las situaciones de gol se habían sucedido en las dos áreas, el triunfo desfiló por una cornisa hasta que cayó del lado del equipo que es entrenado por el portugués Paulo Fonseca, que en su corta gestión acumuló varios cuestionamientos y desde algunos sectores se ponía en duda su continuidad en caso de una derrota. Unos minutos antes del encuentro Fonseca fue respaldado por Zlatan Ibrahimovic, a cargo del departamento de fútbol desde diciembre.

Lautaro tuvo un aceptable rendimiento, fue influyente en la jugada del empate al filtrar una gran asistencia para la definición de Federico Dimarco. El Toro enganchó en la puerta del área ante un defensor y cruzó un toque preciso para el carrilero izquierdo. Le está faltando reencontrarse con el gol. No estuvo lejos con un remate de sobre pique dentro del área que salió alto y otro de aire que contuvo el arquero Maignan. Es uno de los goleadores contemporáneos del clásico, con ocho tantos, incluidos los enfrentamientos por Champions League en 2022/23.

El bahiense había sido preservado el último miércoles en el comienzo de la Champions League, al disputar solo la última media hora del 0-0 de visitante frente a Manchester City. Este domingo integró con Marcus Thuram la habitual dupla de ataque. Goleador (24) la temporada anterior en la conquista del scudetto, el festejo ahora se le resiste a Martínez.

Nunca había estado sin convertir en sus primeros cuatros partidos de la Serie A. Se quedó en blanco contra Genoa, Atalanta, Monza y Milan. En su primera temporada (2018/19) marcó en el tercer cotejo (Cagliari). En 2019/20 lo hizo en el segundo (Cagliari). En 2020/21 dejó su sello en los tres primeros encuentros (Fiorentina, Benevento, Lazio). En 2021/22 repitió la secuencia (Verona, Sampdoria, Bologna). En 2022/23 se destapó contra Spezia, Lazio, Cremonese. Y en 2023/24 tuvo un arranque demoledor, con cinco tantos en tres cotejos (Monza -2-, Cagliari, y Fiorentina -2-).

Lautaro, de espalda al arco, intenta controlar la pelota GABRIEL BOUYS - AFP

La escasa eficacia la arrastra desde el final del curso pasado. En los últimos 15 cotejos entre Serie A y Champions League, Lautaro solo anotó un gol (Frosinone). Es el séptimo goleador histórico de Inter, con 129 tantos. Está a cuatro de alcanzar en la sexta ubicación a István Nyers (134).

Como capitán, Lautaro hizo autocrítica: “Asumo la responsabilidad de la derrota. No hicimos el partido que habíamos preparado, no lo planteamos bien. Tenemos que mejorar mucho, bajar la cabeza y darle para adelante. Sé que no estoy haciendo el trabajo que hice el año pasado. A veces pasa, seré el primero en volver a Appiano (centro de entrenamiento y trabajar con la cabeza gacha. Cuando te sentís por detrás en condiciones, lo correcto es trabajar el doble y ayudar al equipo. Es lo que he hecho siempre y lo que haré en Inter”.

Gol de Dybala, Roma sigue convulsionada

Con nuevo director técnico, el croata Ivan Juric, Roma consiguió el primer triunfo en las cinco fechas disputadas en la Serie A. Fue 3-0 sobre Udinese, en el estadio Olímpico, donde los tifosi dejaron en un segundo plano la alegría por la victoria volvieron a manifestar su disconformidad con los dueños norteamericanos del club por el despido de Daniele De Rossi, ídolo desde la época de futbolista, que no había tenido un buen comienzo de temporada.

Paulo Dybala, que rechazó una importante oferta económica de Arabia Saudita para transitar su tercera temporada en Roma, marcó su primer gol en el torneo, de penal. Udinese es una de las víctimas recurrentes de la Joya. A lo largo de su carrera en Palermo, Juventus y Roma le marcó 12 goles y dio nueve asistencias. Uno de los refuerzos de Roma, el ucraniano Artem Dovbyk, autor de 24 goles en Girona en el curso anterior y del 1-0 contra Udinese, manifestó: “Hay una gran conexión con Paulo, es hermoso jugar con él, espero seguir así”.

En una de las tribunas laterales del estadio Olímpico, los hinchas desplegaron una bandera de repudio a los dirigentes: “Aunque en el fútbol no existe el gratitud. Recuerda que el romanismo siempre mantendrá su esencia. ¡Hasta pronto Daniele!”.

El último miércoles, Dybala había despedido con afecto a De Rossi con un posteo en X, acompañado de una foto en la que ambos están a punto de darse un abrazo en un partido: “Entrenador, no fueron muchos meses, pero fueron suficientes para transmitirnos muchas cosas a nivel deportivo y humano. El fútbol muchas veces es injusto... gracias por todo y le deseo lo mejor para su futuro”.

Luego de la victoria de este domingo, Dybala hizo otra publicación en X, invocando a la unión.

El DT Juric reconoció que se encontró con un plantel afectado por la salida de De Rossi: “Los muchachos lamentaron mucho el despido de Daniele, fueron muy sinceros conmigo al decirlo. Lo aprecié mucho, no lo ocultaron y se notaba que estaban tristes. Lo dieron todo por De Rossi, aunque no consiguieron resultados positivos. En estos días hemos trabajado duro y bien, pudieron asimilar muchos conceptos”.

La desacertada gestión para desvincular a De Rossi, sin contemplar que es alguien muy querido en el club, le costó el puesto a la CEO Lina Souloukou, que desde hace unos días tenía asignada una custodia personal, al igual que sus hijos, por las amenazas recibidas por diferentes vías.

Golazo de Santiago Castro para Bologna

El fútbol italiano empieza a tomar conocimiento de la potencia de Santiago Castro, el delantero que Bologna contrató por 12 millones de euros para Vélez. Venía de marcarle a Como y este domingo marcó el 2-1 a Monza con un derechazo desde fuera del área. En cinco partidos en el equipo que fue la revelación la temporada pasada y llegó a la Champions League de la mano de Thiago Motta -ahora entrenador de Juventus-, Castro también dio una asistencia. En la semana, el ex-Vélez debutó en la Champions League en el 0-0 de local ante Shakhtar Donetsk.

