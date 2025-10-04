LA NACION

Mitre - Estudiantes de Buenos Aires, Primera Nacional: el partido de la jornada 34

Los datos del partido y la tabla de posiciones

Mitre-Estudiantes de Buenos Aires
Mitre y Estudiantes de Buenos Aires se miden este domingo a las 15:30 en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione, en un partido de la fecha 34 de la Primera Nacional.

En el torneo, Mitre viene de perder ante Deportivo Morón por 3-0 mientras que Estudiantes de Buenos Aires viene de ganar ante Colón por 1-0.

Mitre suma 39 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Estudiantes de Buenos Aires tiene 58 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

