Mitre venció por 3-0 a San Telmo como local en la Primera Nacional
Los detalles de todas las incidencias del partido
- 1 minuto de lectura'
Mitre venció por 3-0 a San Telmo como local, en un partido de la jornada 28 de la Primera Nacional. Para Mitre los goles fueron marcados por David Romero (a los 6 minutos), Marcos Machado (a los 73 minutos) y Javier Martínez (a los 81 minutos).
En la próxima fecha, Mitre se medirá con Chacarita Juniors, mientras que San Telmo tendrá como rival a Chaco For Ever.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
