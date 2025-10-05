Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Mitre y Estudiantes Caseros empataron 1-1 en la Primera Nacional
Los detalles de todas las incidencias del partido
Mitre y Estudiantes Caseros empataron 1-1 en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione este domingo 5 de octubre, en un partido de la jornada 34 de la Primera Nacional. Para Mitre el gol fue marcado por Javier Martínez (a los 45 minutos). Para Estudiantes Caseros el gol fue marcado por Mateo Acosta (a los 84 minutos).
No hay próxima fecha programada.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
