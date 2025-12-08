Monaco vs. Galatasaray, por la Champions League 2025: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Juegan este martes desde las las 17.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Monaco y Galatasaray se enfrentan este martes desde las 17.00h en el estadio Stade Louis-II, por la Champions League 2025. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Monaco viene de empatar ante Pafos por 2-2 mientras que Galatasaray llega de perder ante Union Saint-Gilloise por 1-0.
Todo lo que hay que saber
- Monaco vs. Galatasaray
- Hora: las 17.00h
- Partido correspondiente a la fecha 6 de la Champions League 2025
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están Monaco y Galatasaray en la tabla de posiciones
Cómo se disputa la Champions League en {season_id}
La Liga de Campeones de la UEFA es el torneo más prestigioso del fútbol europeo a nivel de clubes. Participan más de 80 equipos que representan a las principales ligas del continente. El certamen comienza con una fase de clasificación de cuatro rondas, que incluye una “Ruta de Campeones” para los ganadores de las ligas nacionales y una “Ruta de Liga” para los equipos que no fueron campeones pero lograron buenas posiciones. Los vencedores de estas etapas acceden a la fase liga principal.
En esta etapa de Liga, 36 equipos disputan ocho partidos frente a rivales diferentes (cuatro como local y cuatro como visitante), según un sistema de bombos basado en los coeficientes UEFA.
¿Cómo sigue el camino después de la Liga? Los ocho mejores avanzan directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9.º y el 24.º puesto deben jugar un play-off para ingresar a esa instancia. Desde allí, la competencia sigue con eliminatorias de ida y vuelta (octavos, cuartos y semifinales) hasta llegar a la gran final que define al campeón de Europa.
Otras noticias de Champions League
"No está preparado". El jugador de Barcelona que pidió dar un paso al costado para atender su salud mental
"Estamos en la m...". La peor crisis de Liverpool en 72 años que hace arder Anfield y puso en la cornisa a su DT
Desahogo agónico. Julián le ganó a Lautaro: un gol del as de espadas de Atlético de Madrid para fortalecerse en la Champions
- 1
Gimnasia vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
Están jugando con el juego más lindo del mundo: le costará a la FIFA seguir diciendo que es apolítica
- 3
Inter Miami campeón: ganó 3-1 a Vancouver Whitecaps y se quedó con su primera MLS Cup
- 4
El Mundial, la Champions, también la MLS: Messi siempre encuentra un motivo para seguir siendo él