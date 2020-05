"Monocomando": en qué consiste la estrategia de Chiqui Tapia al frente de la AFA

Claudio Chiqui Tapia: el mismo rostro para un nuevo mandato Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco / Archivo

En una misma reunión, virtual por los tiempos que corren, tres objetivos: aniquilar la Superliga, quedarse en el poder hasta 2025 y librarse de ese ex garante y ahora enemigo llamado Daniel Angelici. Desde ayer, Claudio Tapia tiene el monocomando del fútbol argentino, con la primera división regresada al paraguas de la AFA, de donde se había ido en febrero de 2017, días antes de firmar su nuevo contrato de TV. Otra coyuntura; otro país.

En la práctica, los dirigentes de la primera división saben que la Asamblea de ayer pudo haber cambiado el nombre de la competencia o las redes sociales del torneo, pero poco más. Ellos seguirán reuniéndose en las oficinas de Puerto Madero para resolver las cuestiones de la máxima categoría. Ya no podrán cortarse solos, porque la llamada "Superliga Argentina de Fútbol Asociación Civil" no existe más. Los clubes volvieron con "Papá AFA", como le dicen algunos a la casa madre. Si bien mantienen la capacidad de organizar su torneo, de comercializarlo y de realizar las auditorías y controles financieros a sus clubes, todo puede ser auscultado desde la calle Viamonte que, además, tendrá poder de firma. Después de todo, la AFA sí es una asociación con personería jurídica propia. La liga, en cambio, algo más que un nombre de fantasía.

Esas capacidades exclusivas fueron el eje de varios encuentros remotos entre la liga y la AFA, representados por Marcelo Tinelli y Pablo Toviggino, respectivamente. En el último, el jueves pasado, el conductor televisivo pidió que el estatuto nuevo, que se votaría ayer, dejara en claro que sería la liga la encargada de comercializar sus torneos y de redactar los reglamentos. Nadie quería sorpresas una vez que las modificaciones estuvieran votadas. Toviggino hizo los deberes y mandó la nueva versión el domingo a la noche, poco menos de 48 horas antes de la Asamblea virtual.

En ese documento se mantenían algunas cuestiones básicas que la AFA no iba a negociar. Por un lado, la llamada "cláusula anti-Angelici". En las oficinas de la calle Viamonte no quieren que se repita la situación actual, en la que uno de los vicepresidentes está enemistado con quien gobierna. Ayer aliado y hoy enemigo, el ex presidente de Boca no está dispuesto a renunciar para dejarle su puesto a quienes los nuevos dirigentes de la entidad xeneize dispongan. Entonces, la AFA reformó el artículo 35 del estatuto. Desde ahora, cualquier integrante del comité ejecutivo que deje de integrar la comisión directiva de su club necesitará de un "consentimiento expreso" de la institución para permanecer en la AFA. "Hacemos la asamblea ahora y no en 2021 para librarnos del Tano", concedió una fuente que estuvo detrás de la organización del encuentro de delegados.

Ahora bien, los nuevos integrantes del comité ejecutivo no asumieron ayer. En teoría, tendrán voz (y no voto) hasta la asamblea ordinaria de 2021. El Tano, en este escenario, podría mantenerse en su cargo hasta esa fecha. O no. "En la próxima reunión de comité ejecutivo se hará asumir a los nuevos. Y se irán los viejos que no hayan renovado", dice una fuente de la AFA en reserva. Ese día, sí, será el adiós definitivo del ex presidente de Boca de la sala de máquinas del fútbol.

Pero el nuevo texto madre del fútbol argentino tiene otras perlitas. Tapia, autoproclamado como "el presidente de la igualdad de género" al anunciar que el fútbol argentino sería profesional, aceptó un nuevo comité ejecutivo con un único cupo femenino. Bendita será ella entre los 32 hombres (serán 23 titulares y 10 suplentes) que integrarán el cuerpo. Pero habrá una involución. Hasta ahora, María Sylvia Jiménez (presidenta de San Lorenzo de Alem, de Catamarca) era vocal titular. Su reemplazante será Lucía Barbuto, presidenta de Banfield. Pero será...suplente.

Tapia no gobernará gracias a una mayoría absoluta, sino a una aclamación. No hubo, siquiera, una votación para mantenerlo en el sillón de Grondona hasta 2025. Los 43 delegados (41, en rigor, porque dos tuvieron "problemas de conectividad"), lo aplaudieron. Los micrófonos se abrieron para que en el Zoom de la AFA los delegados pudieran aplaudir y "votar (sin votar) de forma ostentosa" al "Comandante Chiqui Tapia", como le dicen algunos en los pasillos del predio de Ezeiza o de las oficinas de Viamonte.

El liderazgo de Tapia y de Ascenso Unido queda reforzado con una elección realizada 15 meses antes y en circunstancias especialísimas: hubo una resolución de la Inspección General de Justicia a medida de la AFA para que la Asamblea de ayer pudiera hacerse en forma virtual y sirviera para reelegir al presidente. La primera división, en cambio, pulverizó el poco poder que le quedaba. Si hasta hace unos mesees la AFA contaba con Racing, Independiente y el Boca de Angelici, ahora le sumó al San Lorenzo de Marcelo Tinelli (factótum del regreso a la AFA y el final del doble comando) y el River de Rodolfo D'Onofrio, a quien no le quedó más alternativa que negociar su regreso a la AFA después de casi tres años de ausencia. Era eso o quedarse solo.

El resto de los clubes acompaña la decisión de regresar a la AFA. La foto de Tinelli junto a Ameal, Nicolás Russo, Hugo Moyano y Víctor Blanco de hace unos meses los obligó a repensar sus estrategias. La política nacional los condicionó. Mario Leito, flamante vicepresidente de la Liga Profesional, recibió un llamado telefónico para saltarse de barco: de la Superliga a la AFA. Y así lo hizo. Su historia se repitió en varios. Hasta Talleres de Córdoba, que piensa muy distinto a Tapia, decidió acompañar la votación y no torpedear la asamblea. Lo mismo podría haber hecho San Martín de Tucumán, enfrentado con el comité ejecutivo por su decisión de dirimir los ascensos en la cancha mientras que los descensos fueron anulados en los escritorios. Pero el santo, que fue al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por su reclamo, apoyó a Tapia. Y Tapia se quedó con el monocomando del fútbol argentino.