Mourinho en Tottenham: su comentario acerca del despido de Pochettino

22 de noviembre de 2019 • 09:42

El nombre de José Mourinho volvió a pisar con fuerza en el mundo del fútbol. El portugués, exentrenador de Real Madrid, Manchester United y del Chelsea, firmó con el Tottenham Hotspurs, de donde fue despedido el argentino Mauricio Pochettino para dejarle lugar al hombre de 56 años. En ese marco, el DT brindó su primera conferencia de prensa al comando del club londinense. "Vengo con un poco de tristeza por su marcha. Pochettino puede venir cuando quiera. Cuando él extrañe a los jugadores y a las personas con las que trabajó, la puerta siempre estará abierta. Encontrará otro gran club y tendrá un gran futuro", dijo Mourinho.

En su carrera, el portugués ganó 25 títulos, incluidas dos Champions League, tres de la Premier League y otros trofeos en Portugal, España e Italia. Aunque estaba sin entrenar desde el 19 de diciembre del año pasado, cuando Manchester United lo despidió porque el club estaba a 19 puntos del líder de la liga. Ahora firmó un contrato hasta el final de la temporada 2022-23. "No soy nadie para aconsejar qué debe hacer el resto de entrenadores en momentos como los que yo he pasado, pero me vino bien parar. Estaba un poco perdido, pero me vino bien. Incluso aprendí a ser un experto en la televisión", indicó.

El coqueteo del entrenador con Real Madrid es permanente, y el portugués también se refirió al club de la capital española. "¿Que si he hablado con el Madrid? Tengo muchos amigos ahí, el presidente es el primero. Me ama y yo a él. Somos amigos, hablamos e intercambiamos SMS. Como ya sabes, el período allí fue increíble para mí. Hicimos cosas espectaculares", remarcó.

Cuando todavía trabajaba en Chelsea, Mourinho aseguró que nunca entrenaría al Tottenham, uno de los rivales londinenses de los blues. "¿Yo Mister Chelsea? También soy Mister Porto o Mister Real Madrid entre otros. Soy del club donde estoy. Llevo los pijamas de cada club cuando me voy a dormir. Es cierto que dije en el Chelsea que 'nunca entrenaría al Tottenham', aunque eso fue antes de que me despidieran", afirmó.

Según afirman desde Inglaterra, el técnico luso pidió que hicieran lo imposible para retener al goleador del equipo, Harry Kane. El delantero inglés es uno de los indiscutibles en la formación de los Spurs y un atacante top de Europa. Es uno de los tantos protagonistas con los que se encontró Mourinho en el primer entrenamiento. "Ya traté de fichar jugadores del Tottenham en el pasado. Ahora vine aquí por ellos, por el proyecto. Añadiré nuevos detalles a mi modelo de juego, los que puedan marcar la diferencia. Eso sí, me adaptaré al club. El estilo debe adaptarse al club y su cultura".