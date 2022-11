Mundial 2022. Borja Iglesias, el goleador español marginado de la Copa del Mundo por Luis Enrique que quiere que Messi se consagre: “Merece la Copa”

escuchar

MENDOZA.- El paso del Real Betis por la Argentina y Chile, para participar del amistoso con River y Colo-Colo, permitió acercarse más a uno de los clubes que no para de crecer en España. Es parte de un proyecto y una marca a largo plazo, con un grupo de jugadores que sienten la camiseta verdiblanca como propia. Entre ellos, aparece en escena con fuerza, más allá de su gran estatura y prominente barba, Borja Iglesias, quien, a los 29 años, es uno de los delanteros más importantes del fútbol europeo. Sin embargo, quedó afuera de la lista de convocados para la selección española.

Así las cosas, el impacto y el dolor de no ir a Qatar fue menor, al sentirse contenido, en los últimos días, por el grupo de compañeros y dirigentes de la institución sevillana, según contó en una entrevista con LA NACION. Además, su foco ahora está puesto en optimizar el desempeño del equipo para meterse en la Champions League, y no deja de pensar en su futuro. También, se fue en elogios para Lionel Messi. “Para mí es el mejor. No he visto nada igual. Merece la Copa”, le dijo a este diario, en la previa del partido de despedida de Marcelo Gallardo, disputado en el Malvinas Argentinas, donde el Millonario ganó 4 a 0.

El compacto de la goleada de River contra Betis

—¿Cómo te sentís en la Argentina, en la primera visita al país?

—La verdad que una experiencia muy bonita. Obviamente conocer un país nuevo. Es parecido pero distinto al nuestro. Es una experiencia muy enriquecedora. A nivel futbolístico es algo que se vive de una manera muy especial. Todo el mundo que te ve por la calle te habla de fútbol porque te reconoce por nuestro escudo. Notas la pasión que hay aquí; está el fútbol en la vida de todo el mundo. Es muy bonito poder vivirlo y no sólo saberlo desde España. Me gusta mucho aunque hemos tenido poco tiempo, pero estamos aprovechando para seguir conociendo.

—La hinchada del Betis es muy importante y sigue creciendo. ¿Ese fanatismo es similar a lo que ves en Argentina?

—Si en España buscásemos una similitud con esta manera de vivir el fútbol, creo que está en Sevilla, con los dos equipos de la ciudad. Es lo más parecido: la gran puja y rivalidad entre Sevilla y Betis, así como la forma de entenderlo es muy parecido. La gente lo tiene de una manera en la que forma parte de su vida. Llega a un punto que les marca la semana; lo bien que viven la felicidad que tienen. Es verdad que a veces te lo marca para mal. Es una responsabilidad importante.

El delantero de 29 años juega en Betis desde 2019 Soccrates Images - Getty Images Europe

—¿Qué importancia tiene el proyecto y la marca Betis, que sale al mundo?

—Estamos en un camino de crecimiento muy importante. Llevamos unos años muy buenos y queremos mantenerlos. Estas salidas y crear marca lejos de nuestro país es fundamental. Una cosa es que te conozcan y otra que lo vivas más de cerca. A pesar de que viniendo fuera es complicado te das cuenta la magnitud que tiene cuando te encuentras gente que lleva años siendo del Betis y nadie sabe el porqué. Son argentinos y son béticos. Es muy bonito ver que desde la distancia lo sienten tan presente y lo viven contigo y se emocionan cuando te ven.

—Sos un jugador muy reconocido en la Liga y casi un personaje como Jaoquín...

—Joaquín es otro nivel. Además, tienen mucha visibilidad. Es un fenómeno, con un liderazgo especial. Tiene una manera de liderar muy curiosa. Antiguamente teníamos al líder como alguien muy estricto, que gritaba mucho. Joaquin lidera desde el buen rollo, desde el humor, de estar a gusto. Es una persona muy importante dentro del vestuario. Aparte lo considero mi amigo y he vivido cosas súper bonitas con él. Y es verdad que cada vez que se va acabando me da más pena. Pero lo seguimos reteniendo. Él no quiere soltar pero tiene momentos donde dice que tiene 42 años y que es momento de terminar. Estamos a gusto con él y ojalá esté mucho tiempo.

Con su actual club, Iglesias consiguió la Copa del Rey en la temporada pasada, el primer título del conjunto sevillano desde 2005 Angel Martinez - Getty Images Europe

—Está con su objetivo fijo de clasificar a la Champions League...

—Es un objetivo grupal y que lo tiene muy presente. Sería muy bonito si quiere retirarse que sea cuando el equipo esté en la máxima competición europea. Está difícil. La realidad es que es muy exigente la liga y hay muchos equipos que van a pelear por esos puestos. Hemos empezado bien. Estamos metidos en la pelea hasta el último partido, que estábamos en puestos de Champions. Hay que seguir manteniendo el nivel, sabiendo la exigencia que tiene.

—¿Qué significa para vos el Betis?

—Es mi cuarta temporada. La verdad cuando llegué fue complicado, no tuve el rendimiento que me hubiera gustado. Trabajé mucho para intentar dar la vuelta. Mis compañeros y el club me ayudaron mucho. La llegada del Míster también me sentó muy bien, en cuanto a que el equipo encontró una forma de jugar que para mí era muy buena y me encajaba. A partir de la mitad del segundo año todo ha sido muy bueno, con muchos goles. Al día de hoy no me veo en otro sitio. Me siento muy identificado tanto con los valores que tiene el club como con el equipo, la forma de jugar. Ser partícipe de un proyecto en crecimiento es muy bonito, porque te hace sentirlo más. El Betis me hace mucho bien a mí e intento dar lo mejor que puedo.

El "Panda" se sobrepuso a un comienzo difícil con los verdiblancos y hoy es uno de los jugadores más queridos del plantel Fran Santiago - Getty Images Europe

—Y en un mercado en constante movimiento...

—La sensación es que había expectativas por si algun jugador salía. Y la mayoría hemos estado muy pendiente. Nuestra intención es continuar y el grupo se ha mantenido. Creo que eso ya transmite mucho de la sensación que tenemos todo desde adentro. El proyecto es a largo plazo, es la manera de crecer. Hay que darle tiempo y espacio a las cosas.

—Estás entre los delanteros más importantes del fútbol europeo. ¿Qué posibilidades se abren?

—Cuando te ves a nivel estadísticas y que te posicionan con delanteros de alto nivel es algo que te sientes muy orgulloso. Pienso mucho en la suerte que tengo de tener un equipo que genera mucho, con jugadores ofensivos de mucho talento y que me permiten tener situaciones de gol que me hacen estar ahí. Siempre hay rumores y se plantean situaciones nuevas. Hay gente en la calle que te dice si sigues metiendo goles te vas a tener que ir. Todo es muy relativo. Hay que disfrutar el presente y vivirlo. Si llega alguna situación, luego se verá, y que tanto el club como el jugador lo tengan en claro, sino no merece la pena. De todas formas, no me veo en otro sitio. Fue un inicio muy costoso y ahora estoy disfrutando, por lo que quiero estar aquí. Veo que hay un crecimiento y objetivos de todos. Si hubiese una oportunidad, me gustaría probar la Premier League, por el fútbol que se juega allí. Hay muchos equipos muy buenos allí. No tengo un idilio con ninguno, pero es algo que veo desde muy pequeño, con Drogba, por ejemplo.

Festejando un gol contra Barcelona junto a Aitor Ruibal CRISTINA QUICLER / AFP

—Ha sido una sorpresa la decisión de no ser convocado por la selección española. ¿Cuánto te impactó y cómo lo llevas?

—La verdad cuando va llegando la hora de la lista intentas reflexionar sobre lo que ha sucedido. Es cierto que sentía que tenías posibilidades de estar y tenía ilusión de participar en un Mundial, que es de lo más grande que puedes vivir. Pero al final, una selección es algo muy personal del cuerpo técnico, del seleccionador. Creo que hacen la lista con las variantes que les parecen más interesantes y en este caso no estaba. Yo he puesto todo de mi parte y he intentado hacerlo lo mejor posible. Por eso, si llega es fantástico y sino llega no puedo hacer gran cosa. Es decepción en ese momento. Es una mezcla de tristeza también, pero pasa rápido. He tenido mucho apoyo en el club y de mis amigos en el Betis. Lo intentaré para la próxima. Luis Enrique siempre me ha tratado de maravillas, me ha hecho sentir uno más, y me he sentido muy respetado. Ojalá lleguen lejos en el Mundial.

—¿Le ves chances a la selección española?

—La veo bien; creo que España tiene una selección con chances. Pero los mundiales tienen muchas dificultades, con el nivel de selecciones que hay. Es difícil, a pesar del equipo favorito que tengas. Creo que es tan imprevisible, ya que hay siempre sorpresas. España tiene un grupo muy bueno y sano, con una idea de juego muy clara y que va ir a competir a cualquiera. Ojalá tengan mucha suerte. Me encantaría estar, y más si ganan, pero no se pudo y esto es así.

Luis Enrique decidió no llevarlo al Mundial de Qatar, decantándose por Ferran Torres y Álvaro Morata

—¿Y qué pensás de los demás equipos?

—Hay selecciones que son muy potentes. Tanto Argentina, Brasil y Francia llegan muy bien. Hay mundiales donde llegaron selecciones superfavoritas y de repente se caen y no puedes entenderlo. Es importante el proyecto de equipo. En Argentina eso se respira mucho, desde afuera, viéndolo. Nosotros que tenemos a Germán Pezzella y Guido Rordríguez, lo vemos, cuando hablan del grupo: cómo se toman cada concentración, cada partido de previa. Es superimportante y diferencial el grupo humano; esa sensación de que todos van a lo mismo es fundamental. Quiero que gane España, pero sino alguno de nuestros compañeros, de Argentina o México.

—¿Qué te genera Messi cuando juega?

—Para mí es el mejor. No he visto nada igual. Las veces que he tenido la posibilidad de jugar contra él, intentas razonar cosas que ves, pero está por encima. Es algo que no es fácil de explicar. La sensación que produce dentro del campo y la superioridad, hace desequilibrar cualquier partido. Cuando él toma la decisión, es tan determinante que es muy difícil seguirlo. Ahora ha cambiado el estilo de juego, ya no es tan explosivo ni juega tan arriba, pero de unos metros atrás genera muchísimas situaciones para sus compañeros y es diferencial. Sería bonito que Messi ganase un Mundial e igualase un poco a toda la polémica que tiene. Merece la Copa y es lo que le falta para consagrarse aún más. Su capacidad para competir es diferencial, es un competidor nato.

Para Borja Iglesias, Messi "merece la Copa y es lo que le falta para consagrarse aún más" Adidas - Adidas

—¿Te ves siempre vinculado al fútbol?

—Ojalá me queden muchos años de fútbol en activo. Desde pequeñito ha sido parte de mi vida, es una forma de vivir. Cuando me retire no lo sé todavía. Hay partes que me motivan a seguir ligado al fútbol pero me gustaría probar otras cosas. Terminé la secundaria, he hecho algunos cursos, y he realizado algunas inversiones, como en e-sports, y es algo que me motiva mucho. Podría ser uno de los caminos.