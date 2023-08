Mundial Australia y Nueva Zelanda 2023: la figura de Colombia ilusiona y preocupa al mismo tiempo

escuchar

La colombiana Linda Caicedo rápidamente se ha convertido en una de las principales historias del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Su gol sensacional en la histórica victoria de Colombia por 2-1 ante Alemania, una de las selecciones favoritas en el torneo, fue el más reciente momento mágico de la delantera de 18 años, que actúa en el Real Madrid. Pero sus actuaciones en el campo se han visto empañadas por algunas preocupaciones sobre su salud.

La actuación del domingo ante Alemania fue notable, al considerar que había dudas sobre la presencia de Caicedo, quien se recuperó después de haber sido diagnosticada con cáncer de ovario a los 15 años, de que pudiera jugar después de un susto en el entrenamiento a principios de la semana.

En un video difundido por el medio colombiano DSPORT, se le pudo ver tomándose el pecho y después caer al césped de forma voluntaria. El seleccionador colombiano Nelson Abadía dijo luego que fue la culminación de un tema de estrés y fatiga, añadiendo que “no hay problema”. Se dio una explicación similar después de otro incidente en torno a Caicedo en el partido contra las alemanas.

No hubo muestras de efectos recurrentes cuando esquivó a dos defensas alemanas a los 52 minutos y mandó un tiro al ángulo superior para marcar uno de los mejores goles del torneo hasta el momento. Pero después, a pocos minutos del final, se arrodilló y se tendió boca abajo en el césped, mientras el personal médico ingresó para atenderla. Escenas de esta naturaleza son extremadamente raras en el fútbol de primer nivel. Y como esta Copa del Mundo se desarrolla durante los meses de invierno en Australia y Nueva Zelanda, las altas temperaturas no pueden ser consideradas como una causa.

De todos modos, el cuerpo técnico de Colombia desestimó la preocupación sobre la salud de la adolescente. “Sabemos que Linda ha tenido inconvenientes en el pasado, pero nada para alarmarse”, dijo el auxiliar técnico Angelo Marsiglia. Caicedo continuó jugando tras recibir asistencia médica en el campo en el encuentro del domingo antes de salir de cambio en el tiempo añadido. Marsiglia aseguró que estaba “exhausta”.

Linda Caicedo celebra tras anotar un gol ante Corea del Sur en la Copa del Mundo

“Ella es de otro planeta, totalmente única”, dijo tras el partido Marsiglia, asistente del seleccionador colombiano Nelson Abadía. Pero para Caicedo, nacida en el corregimiento de Villagorgona en el departamento del Valle, es tan solo el comienzo de una carrera que está avanzando a pasos vertiginosos desde que a los 6 años le suplicó a sus padres que “la pusieran a jugar fútbol”. El presente que está viviendo Linda Caicedo estuvo en suspenso cuando fue diagnosticada con cáncer de ovarios a los 15 años. “En ese momento no pensé que podría volver a jugar profesionalmente, debido a todos los tratamientos y cirugías por los que tuve que pasar”, contó en una entrevista publicada por la FIFA en junio de este año. “Mentalmente, fue un momento muy difícil de mi vida. Estoy eternamente agradecida de que ocurriera cuando era muy joven. Pude recuperarme, también tuve el apoyo de mi familia. Y ahora me siento muy bien, lo que pasó me hizo crecer”, remarcó.

Con goles en sus dos primeros encuentros del torneo, Caicedo está cumpliendo con las expectativas en su primera Copa Mundial. No está mostrando señales de que le pese ser considerada unas de las estrellas en ascenso. Y con los ojos puestos en ella en este torneo, habrá más atención en su salud mientras continúa el torneo. La salud y recuperación física de un jugadora en el Mundial queda al final en manos del personal médico de cada selección.

Aunque la FIFA cuenta con su propio personal médico en el Mundial para brindar ayuda de ser necesaria., el ente rector del fútbol mundial dijo que el doctor de cada equipo tiene la autonomía y la responsabilidad definitiva sobre sus jugadoras.

Caicedo llegó a temer que no podría jugar al más alto nivel tras ser diagnosticada de cáncer. Ya había debutado con la selección absoluta y con el club profesional América de Cali. Pero se recuperó y fichó con el Real Madrid en febrero. Brilló el año pasado con la selección Sub 17 que alcanzó el segundo lugar en el Mundial de la categoría y también disputó el Mundial Sub20.

En su debut en una Copa Mundial con la absoluta, Caicedo también anotó en la victoria colombiana por 2-0 ante Corea del Sur. Con 18 años, se convirtió de paso en la segunda futbolista más joven en marcar en una Copa del Mundo, por detrás de la leyenda brasileña Marta, quien anotó con 17 años en Estados Unidos 2003 y ahora es la máxima artillera en la historia de los mundiales.

El triunfo ante Alemania dejó a Colombia con un pie en los octavos de final. Avanzarán a menos que pierden ante Marruecos por al menos cuatro goles el jueves y que Alemania empate o derrota a Corea del Sur el mismo día.

