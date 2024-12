Mundial de Clubes: los datos del sorteo y todo lo que hay que saber en 10 preguntas y respuestas

El torneo de clubes más grande del mundo llegará a Estados Unidos el próximo año y el sorteo de una fase de grupos que incluye a 32 equipos se realizará este jueves desde las 15 (hora argentina), en una ceremonia en la que Boca y River, los dos representantes argentinos, conocerán a sus rivales de la etapa de grupos.

El evento dará comienzo a las 15 (horario argentino) y se podrá ver en vivo por TV a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play, FIFA+ y DAZN.

Gigantes europeos como Real Madrid y Manchester City, Inter Miami de Lionel Messi y el recién coronado campeón de la Copa Libertadores, Botafogo, están entre los equipos que participarán en el sorteo de la flamante Copa Mundial de Clubes de la FIFA. También estarán tres clubes de México (Monterrey, León y Pachuca), además de representantes de Asia, África y Oceanía.

Kyle Walker del Manchester City levanta el trofeo de campeón tras la final del Mundial de Clubes ante el Fluminense en Yeda, Arabia Saudita, el 22 de diciembre del 2023 Manu Fernandez - AP

El torneo, que solía jugarse anualmente en diciembre, se llevará a cabo en 11 ciudades de Estados Unidos del 15 de junio al 13 de julio de 2025. El formato cambia completamente con la participación de 32 equipos en lugar de los siete anteriores. A partir de ahora, la Copa Mundial de Clubes se jugará cada cuatro años, al igual que el Mundial de selecciones nacionales, que será coorganizada por Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Aquí, 10 preguntas y respuestas con todo lo que hay que saber antes del sorteo del Mundial de Clubes

¿Qué es la Copa Mundial de Clubes?

La FIFA y sus presidentes llevaban mucho tiempo deseando organizar un torneo de clubes. El Mundial de Clubes 2025 es el proyecto más ambicioso de la FIFA, creando un torneo de un mes de duración en el periodo de mediados de junio a mediados de julio que históricamente estaba reservado para el Mundial de selecciones, el torneo que atrae las mayores audiencias del deporte global.

La nueva competición de clubes tendrá el formato tradicional de 32 equipos empleado por la Copa del Mundo desde 1998 hasta 2022. Ocho grupos de cuatro equipos cada uno en un formato de todos contra todos. Los dos primeros avanzan a una fase de eliminación directa de 16 equipos.

Al asignar 32 plazas, la FIFA intentó buscar un punto de equilibrio al incluir a los equipos más populares y fuertes de Europa y Sudamérica, y de paso darle a clubes de otras regiones la oportunidad de competir y crecer. Europa recibió 12 plazas y Sudamérica. África, Asia y América del Norte obtuvieron cuatro cada uno. Una plaza fue para Oceanía y otra para la nación anfitriona que debería cambiar en cada edición.

Los equipos se clasificaron al ganar sus campeonatos continentales entre 2021 y 2024, o mediante una tabla general de resultados a lo largo de esas cuatro temporadas. Los países están limitados a dos plazas a menos que sus clubes ganen más títulos. Es así que Brasil tendrá a cuatro diferentes campeones de la Copa Libertadores (Flamengo, Palmeiras, Fluminense y Botafogo) y México tres campeones de la región de la CONCACAF. El otro campeón norteamericano fue Seattle Sounders.

¿Quiénes jugarán?

Clubes históricos y nuevos ricos están incluidos: Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Inter de Milán y Paris Saint-Germain. Los actuales líderes de la mayoría de las ligas más fuertes de Europa no participarán: Liverpool, Barcelona, Napoli y Sporting Lisboa.

Salzburgo obtuvo la última plaza la temporada pasada mediante la tabla general de la FIFA, aunque difícilmente se le puede considerar entre los mejores clubes de Europa: actualmente se ubica 32do entre los 36 equipos de la Liga de Campeones.

Pachuca finalizó 16to entre 18 equipos en el reciente torneo Apertura de México. Un año después de conquistar la Libertadores, Fluminense se tambalea con el descenso en el Brasileirao - está 16to, apenas dos puntos por encima de la zona roja.

Entre los africano destaca Al Ahly de Egipto - tres veces campeón del continente en los últimos cuatro años - y Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, propiedad del vicepresidente de la FIFA, Patrice Motsepe.

Botafogo, flamante campeón de la Libertadores, fue el último equipo e clasificarse al Mundial de Clubes 2025 LUIS ROBAYO - AFP

Arabia Saudita irá con Al Hilal, el campeón de Asia de 2021, que ganó la liga doméstica la temporada pasada a pesar de perder a Neymar por una lesión.

El torneo contará con una nueva generación de estrellas como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham del Real Madrid, Erling Haaland del Manchester City y Jamal Musiala del Bayern Munich.

El Inter Miami de Lionel Messi estará allí, con un empujón de la FIFA en octubre para dar al equipo el boleto para la nación anfitriona. Otras dos estrellas de la generación de Messi estarán ausentes: el club saudita Al Nassr de Cristiano Ronaldo y el Barcelona con Robert Lewandowski no se clasificaron mediante sus competiciones continentales.

¿En qué copones están River y Boca?

Los conjuntos participantes fueron divididos en ocho copones de cuatro cada uno. De cada copón saldrá un integrante para cada una de las ocho zonas. El Millonario conforma el bombo 1 con Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, PSG y los campeones de la Copa Libertadores entre 2021 y 2023: Flamengo, Palmeiras y Fluminense. Boca, en tanto, está en el 3 con cuatro elencos de Asia y México y Botafogo de Brasil, reciente ganador del máximo certamen continental de la Conmebol.

Messi, Julián Álvarez, Lautaro Mratínez y Haaland, las caras más visibles del poster oficial del Mundial de Clubes

Los equipos que integran el mismo bombo no puede enfrentarse como, tampoco, si pertenecen a una misma confederación y país, más allá del copón en el que se encuentran. La única excepción es para las institución de la UEFA (Europa), las cuales sí podrán cruzarse en la instancia inicial siempre que no pertenezcan a la misma nación. En ese contexto, el Millonario y el Xeneize no se cruzarán en la primera fase del campeonato.

¿Qué equipos integran cada bombo?

Bombo 1

Manchester City (Inglaterra) – Campeón de la UEFA Champions League 2022/23.

Real Madrid (España) – Campeón de la UEFA Champions League 2021/22.

Bayern Munich (Alemania) – Ranking UEFA.

Paris Saint-Germain (Francia) – Ranking UEFA.

Flamengo (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2022.

Palmeiras (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2021.

River Plate (Argentina) - Ranking Conmebol.

Fluminense (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2023.

Bombo 2

Chelsea (Inglaterra) – Campeón de la UEFA Champions League 2020/21.

Borussia Dortmund (Alemania) - Ranking UEFA.

Inter Milan (Italia) – Ranking UEFA.

Porto (Portugal) - Ranking UEFA.

Atlético Madrid (España) - Ranking UEFA.

Benfica (Portugal) – Ranking UEFA.

Juventus (Italia) - Ranking UEFA.

RB Salzburgo (Austria) - Ranking UEFA.

Infantino, cuando le dio la bienvenida al Mundial de Clubes a Boca Captura de pantalla

Bombo 3

Al Hilal (Arabia Saudita) – Campeón de la Champions League de la AFC 2021.

Ulsan (Corea del Sur) - Ranking AFC.

Al Ahly (Egipto) – Campeón de la Champions League de la CAF en 2020/21 y 2022/23.

Wydad Casablanca (Marruecos) – Campeón de la Champions League de la CAF 2021/22.

Monterrey (México) – Copa de Campeones de la Concacaf 2021.

Club Leon (México) – Copa de Campeones de la Concacaf 2023.

Boca Juniors (Argentina) - Ranking Conmebol.

Botafogo (Brasil) - Campeón de la Copa Libertadores 2024.

Bombo 4

Urawa Red Diamonds (Japón) – Campeón de la Champions League de la AFC 2022.

Al Ain (Emiratos Árabes Unidos) - Campeón de la Champions League de la AFC 2023/24.

Esperance (Túnez) - Ranking CAF.

Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) - Ranking CAF.

Pachuca (México) - Copa de Campeones de la Concacaf 2024.

Seattle Sounders (Estados Unidos) – Copa de Campeones de la Concacaf 2022.

Auckland City (Nueva Zelanda) – Ranking OFC.

Inter Miami (Estados Unidos) - País organizador.

¿Por qué juega Inter Miami?

El Mundial reservó una plaza para el campeón de la nación anfitriona. Pero esta vez la FIFA no esperó al duelo del título de la MLS Cup el sábado, cuando LA Galaxy recibe a los Red Bulls de Nueva York. Ninguno estará en el sorteo del jueves.

Infantino felicita a Lionel Messi por haber liderado la tabla de la temporada regular de la MLS, hito que le permitió a Inter Miami clasificarse al Mundial de Clubes Lynne Sladky - AP

En cambio, Miami, con el atractivo de Messi en el campo, recibió la plaza para el Mundial en octubre en virtud de liderar la tabla de la temporada regular. Jugará sus tres partidos de la fase de grupos en Florida, incluyendo la apertura del torneo en el Hard Rock Stadium.

¿Por qué juegan?

Dinero y un trofeo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, prometió cientos de millones de dólares en premios en efectivo, con garantías reportadas de 50 millones de dólares para los europeos, aunque actualmente no está claro de dónde provendrán.

El Mundial de Clubes era un viejo anhelo de Gianni Infantino, presidente de la FIFA Andre Pain - Pool EPA

¿Quién tiene los derechos de TV?

La FIFA firmó un acuerdo de transmisión global el miércoles con el servicio de streaming DAZN para hacer disponibles los 63 partidos de forma gratuita. El valor del acuerdo no fue divulgado y permite que el servicio de streaming venda derechos a emisoras públicas.

DAZN tiene estrechos vínculos con Arabia Saudita, que promueve y organiza peleas de título de boxeo de alto nivel. Se espera el respaldo financiero saudí para el Mundial de Clubes después de que el reino sea confirmado la próxima semana como anfitrión de la Copa del Mundo de 2034.

¿Cómo es el trofeo?

El nuevo trofeo dorado fue diseñado por Tiffany y tiene el nombre de Infantino grabado dos veces en el mismo. Además de su firma.

El trofeo del Mundial de Clubes de 2025 FIFA

¿Cuál es la historia del torneo?

Tradicionalmente, los campeones de Europa y Sudamérica jugaban por la Copa Intercontinental. Desde 1980 hasta 2004, el partido se llevó a cabo en Japón, casi siempre en diciembre. Sin embargo, la FIFA lanzó un Mundial de Clubes en 2000, disputado en enero por ocho equipos en Brasil. No se escenificó nuevamente durante casi seis años.

Boca es el último club argentino en proclamarse campeón del mundo, hace 21 años

Desde 2005 hasta el año pasado, el Mundial de Clubes de la FIFA se jugó cada diciembre, estableciéndose un formato de eliminación directa de siete equipos: los seis campeones continentales reinantes y el campeón doméstico de la nación anfitriona. Los anfitriones rotaron entre Japón, Abu Dabi, Marruecos, Qatar y, para su última edición el pasado diciembre, Arabia Saudí.

¿Por qué Europa mira con cautelaeste Mundial?

El campeón de la Champions de la UEFA nada más tenía que disputar dos partidos en cuatro días y se llevaba el trofeo. Chelsea -en 2012- fue el único equipo europeo en perder -contra Corinthians de Brasil- en los últimos 17 años.

Cuando fue elegido por primera vez en 2016, Infantino habló de la necesidad de de un torneo de clubes más grande, más atractivo y lucrativo.

En su trabajo anterior como secretario general de la UEFA, ayudó a organizar la Liga de Campeones, en la era dorada de Messi con el Barcelona y Cristiano Ronaldo en el Manchester United y luego el Madrid.

Corinthians, último campeón en el Mundial de Clubes que se celebró en Japón, en 2012 Archivo

Primero, Infantino tuvo un acuerdo secreto de 25 mil millones de dólares para nuevos torneos, incluyendo una Copa Mundial de Clubes de 24 equipos por valor de 3.000 millones de dólares cada cuatro años a partir de 2021. Esto fue vetado por los dirigentes del fútbol europeo. Se llegó a un acuerdo para jugar un torneo inaugural de 24 equipos en junio de 2021 en China, en donde Europa iba a tener seis equipos.

No se habían anunciado acuerdos de transmisión o patrocinio a principios de 2020 cuando el torneo fue cancelado debido a la pandemia de COVID-19. La franja de junio de 2021 era necesaria para la Euro 2020 y la Copa América debido a sus posposiciones.

Después del fallido proyecto de la Superliga en abril de 2021 que sacudió al fútbol europeo, la FIFA logró pactar un acuerdo para una Copa Mundial de Clubes de 32 equipos, que hará su primer movimiento cuando este jueves las bolillas con los 32 equipos empiecen a girar en los cuatro copones del sorteo.

Con información de agencias

LA NACION