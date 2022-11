Mundial Qatar 2022: Ecuador golpeó la puerta y se quedó en el umbral de los octavos

escuchar

Ecuador tenía dos resultados a favor, solo una derrota no le abría las puertas de los octavos de final. Y perdió. Perdió 2 a 1 contra Senegal y el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro –que no aseguró su continuidad- no pudo coronar sus dos elogiables primeros partidos con el acceso a la siguiente rueda. Alcanzó un empate circunstancial que le devolvía el alma al cuerpo, pero le duró un suspiro: a los dos minutos, Senegal volvió a ponerse en ventaja a través de Koulibaly, el defensor del Chelsea, y se selló el destino. Los africanos, sin su mejor jugador, y el mejor del continente, Sadio Mané, se las ingeniaron para disimular su ausencia y meterse entre los 16 mejores de la Copa. ¿Su rival? Inglaterra, que no debió esforzarse para golear 3 a 0 a Gales, con dos tantos de Marcus Rashford y otro de Phil Foden, para llevarse el Grupo B.

El Grupo B, precisamente, encerraba una definición con morbo y riesgo diplomático por el segundo puesto. El enfrentamiento entre Irán, al que le alcanzaba con un empate para avanzar a los octavos de final, y los Estados Unidos. El partido estuvo cruzado por acusaciones y roces políticos. En la cancha, los norteamericanos hicieron lo que necesitaban para seguir en el Mundial: un gol del ‘Capitán América’, de Pulicic, victoria y clasificación. ¿Su adversario cuando comience la etapa de los manos a mano? Países Bajos, que cumplió un trámite para vencer 2 a 0 a Qatar. La selección de Louis van Gaal no convence, más allá de los goles de Cody Gakpo, el delantero de PSV Eindhoven, que ya suma tres en Qatar.

¿Y la Argentina? Cuenta regresiva rumbo a otro partido bisagra, con Polonia, este miércoles desde las 16. El Grupo está abierto, la selección pueda ganarlo, avanzar como segundo o quedar eliminado. Una victoria la liberará de todas las especulaciones. Y de sus ataduras emocionales, también. El desafío encierra peligro aéreo por la talla física de los polacos y Scaloni promete variantes: ya es su mecánica de dirección. En el fondo y en el medio. Emiliano Martínez; Foyth o Montiel, Nicolás Otamendi, ‘Cuti’ Romero o Pezzella y Marcos Acuña; De Paul, Leandro Paredes o Enzo Fernández y Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

