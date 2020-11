Murió Diego Maradona: la Liga Profesional reprogramó los partidos del viernes

Una de las últimas imágenes de Diego Maradona: en la cancha de Gimnasia, el día de su cumpleaños número 60 y antes del partido entre Gimnasia y Patronato. Fuente: FotoBAIRES

Luego de la muerte de Diego Maradona, la Liga Profesional reprogramó los tres partidos que deberían jugarse mañana viernes. Dos de ellos (Vélez vs. Gimnasia y Godoy Cruz vs. Banfield) pasaron al sábado, mientras que Huracán vs. Patronato se disputará el domingo.

"Por motivos de público conocimiento, los partidos de la Copa Diego Maradona de este viernes 27 de noviembre fueron reprogramados", explica la Liga Profesional en un comunicado oficial. Así, Vélez recibirá a Gimnasia (el último equipo de Maradona) el sábado a las 19.20 en el estadio José Amalfitani y con el arbitraje de Néstor Pitana. Además, a las 21.30 de ese mismo día, Godoy Cruz se medirá con Banfield en el estadio Malvinas Argentinas. Ambos partidos iban a disputarse mañana.

El tercer partido de viernes que cambió de día es Huracán vs. Patronato. El encuentro, finalmente, se disputará el domingo a las 21.30 en el Palacio Tomás Adolfo Ducó y contará con el arbitraje de Germán Delfino.

Una escena del último partido que tuvo, al menos por un rato, a Maradona en la cancha: fue el encuentro entre Gimnasia y Patronato, por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, ahora rebautizada Copa Diego Maradona. Crédito: Juan José García / POOL ARGRA

En las últimas horas, varias voces del fútbol argentino habían pedido desde la postergación de los partidos a la cancelación total de la fecha. Miguel Angel Russo, entrenador de Boca, se refirió a la decisión del club de cerrar sus instalaciones durante los tres días de duelo, y habló de la eventual reprogramación de los partidos: "Más allá de los compromisos que tengamos, Boca como institución estuvo muy bien. El fútbol argentino tampoco debería jugarse el fin de semana. Eso sería lo más lógico", puntualizó el entrenador.

Al pedido para modificar el cronograma de partidos por la muerte del ídolo se sumó Lucas Licht, capitán de Gimnasia, el equipo de Maradona: "Estamos en contacto con los dirigentes y les pedimos que no se juegue la fecha, pero no depende de nosotros y aún no sabemos nada", dijo el histórico defensor en TyC Sports. Y añadió: "Desde ayer son días muy tristes para todos. Es una noticia que aún no la creemos. En todo momento esperamos que nos digan que había sido solo un susto. La verdad es que estamos muy golpeados".

Gimnasia, a través de su capitán, Lucas Licht, pidió suspender los partidos de esta fecha. La Liga Profesional decidió postergar su partido ante Vélez un día. Ahora se jugará el sábado. Crédito: Dolores Ripoll / POOL ARGRA

Antes de la modificación del cronograma comunicada por la Liga Profesional, podía haberse dado el caso de que Gimnasia, con el plantel que hasta hace unos días dirigía Maradona, debiera salir a la cancha mientras muchos de sus hinchas despedían a Diego en la Casa de Gobierno. En un primer momento estaba previsto que la ceremonia durara 48 horas y se extendiera hasta la madrugada del sábado. Y Gimnasia debía salir a la cancha el viernes a las 21.30.

