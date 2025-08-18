Mushuc Runa - Independiente del Valle: horario, TV y formaciones del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Mushuc Runa y Independiente del Valle se enfrentan este martes 18 de agosto a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.
En la anterior jornada, Mushuc Runa viene de perder 1-0 como visitante ante Independiente del Valle, mientras que Independiente del Valle viene de ganar 1-0 con Mushuc Runa
