Néstor Gorosito vive un gran presente con Gimnasia: su racha ganadora y la chicana a Huracán

Hace mucho tiempo que Gimnasia no se permite ilusionarse de esta manera. El apretado triunfo de este sábado ante Huracán, el primero del Lobo en Parque Patricios en diez años, lo dejó como único escolta de Atlético Tucumán en la Liga Profesional con once fechas disputadas (Unión lo puede igualar si gana su partido pospuesto contra Talleres) aprovechando el traspié de Argentinos ante San Lorenzo (derrota por 1-0). Y su DT Néstor Gorosito, que además está identificado con el Ciclón, no pudo evitar regocijarse.

Para el entrenador de San Fernando, con fuertes lazos que lo unen a San Lorenzo por su pasado como jugador y técnico, el triunfo ante el clásico rival fue de un significado especial. Y así lo reflejó en su cuenta de Twitter, donde aprovechó la ocasión para republicar un meme de sí mismo, con la leyenda: “Disculpá si te gané en tu cancha después de 10 años, así es la Piponeta champagne”.

El próximo 31 de agosto Gorosito cumplirá un año a cargo del conjunto platense, y el panorama no puede ser más distinto con respecto a aquel momento. Llegado tras el despido de la dupla Mariano Messera-Leandro Martini, el equipo se encontraba en una situación compleja de cara a los promedios. La campaña de Diego Armando Maradona culminó con un pobre registro de 24 puntos, y aunque con Messera y Martini tuvieron un momentáneo oasis, no duró por mucho tiempo.

No obstante, el arribo de Pipo arrojó resultados inmediatos. Con un triunfo fundamental frente a Boca como momento cúlmine, Gimnasia firmó un aceptable final a la pasada Liga Profesional, con siete triunfos, cinco empates y cuatro derrotas que ahuyentaron los miedos de cara al regreso de los descensos a fines de 2022. A comienzos de este año el Lobo se quedó a las puertas del reducido de la Copa de la Liga, y el DT fue tentado para tener una segunda oportunidad en su querido San Lorenzo, pero el tiempo le terminó dando la razón.

Gorosito condujo a un Gimnasia amenazado por el descenso a pelear por clasificar a la Copa Libertadores Matias Adhemar

Guiado por un inspirado Rodrigo Rey, un Brahian Alemán que asumió el liderazgo futbolístico del equipo y jugadores jóvenes como Tomás Muro, la campaña de Liga Profesional de Gimnasia es ejemplar. Perdió apenas dos de los últimos 17 partidos que disputó en todas las competencias y se encuentra peleando la clasificación a la próxima Copa Libertadores, mano a mano con Argentinos y River. Además, acortó distancias con Atlético Tucumán a solo cuatro puntos.

Por si fuera poco, Gorosito puede sentirse a priori optimista de cara a lo que le ofrece el calendario en el corto plazo. En las siguientes fechas, su Gimnasia recibirá a Godoy Cruz, visitará a Vélez, viajará a Santa Fe para enfrentar a Unión y luego se medirá con Aldosivi y Sarmiento. No tendrá un cruce con un grande hasta septiembre, cuando reciba a un flojísimo Independiente. De momento, la Piponeta seguirá a paso firme.

