Néstor Ortigoza, la crisis de San Lorenzo y su relación con Moretti: “El mercado de pases que se hizo ahora fue muy desprolijo”

Néstor Ortigoza, presidente del fútbol profesional de San Lorenzo, criticó el mercado de pases del Ciclón, que tuvo el affaire Matías Reali, el conflicto por las inhibiciones y en el que, según dijo, llegaron jugadores que no habían sido pedidos por el entrenador, Leandro Romagnoli.

“Están pasando cosas que no están buenas. El mercado de pases que se hizo ahora fue muy desprolijo”, protestó en declaraciones en TNT Sports. Y añadió: “Quiero hacerme responsable de lo que me toca a mí. Porque si no, ¿qué pasa? Traen un jugador que yo no pedí o no estuve de acuerdo”. El exmediocampista central, sin embargo, no detalló cuáles son esos casos. De todas maneras, y ante la posibilidad de que sus declaraciones se interpretaran como una crítica al presidente, Marcelo Moretti, Ortigoza lo defendió: “Yo acá no vengo a hablar de Moretti o a decir que está haciendo todo mal. ¡No! Este es un momento de quiebre en el que tenemos que unirnos por el bien de San Lorenzo. Y empezar a hacer las cosas más organizadas. San Lorenzo es grande en serio ”.

Néstor Ortigoza y Marcelo Moretti en la presentación de Matías Reali; su pase con Independiente Rivadavia generó un cortocircuito económico y público con el club mendocino Instagram

Ortigoza continuó con su defensa de la gestión actual: “Acá se le apunta siempre a Moretti. Y no es así: acá hay más dirigentes que también opinan. Que por ahí no hablan o no aparecen. Entonces, no se los ve. Pero también opinan. Pero recae todo Moretti y Ortigoza. Y no es así, porque también Moretti estuvo levantando inhibiciones. Lo que no estuve de acuerdo con Moretti es que ahora, en el mercado de pases, no opiné. No pude tener una charla con él. ¿Por qué? Porque él tenía muchos compromisos, porque tenía que levantar inhibiciones, juicios... un montón de cosas. Yo lo entiendo, pero quiero contar mi parte para que la gente sepa. Y para hacerme responsable de lo que me tenga que hacer responsable”.

El máximo responsable del fútbol del Ciclón desmintió sus cortocircuitos con el presidente: “Yo con Moretti no me peleé. Esos que dicen que me peleé con Moretti. Él es el presidente y tiene otro compromiso. Acá se tiene que consensuar. Pero creo que yo tengo que tener la decisión de decir: ‘Este jugador va o no va’. Es lo más normal. La última palabra tiene que estar y yo me tengo que hacer responsable”.

En otro tramo de la entrevista, Ortigoza reclamó la unión de todos los sectores del club: “Estamos en un momento de quiebre, en que tenemos que juntarnos. Tenemos que ser conscientes y verlo por el futuro de San Lorenzo. Cuando me fueron a buscar, lo hicieron para que estuviera encargado del fútbol. Asumí ese compromiso con la gente, que no es fácil. Me quieren mucho. El otro día en la cancha de Independiente no me dejaron entrar. O ponen pasacalles con cosas de Boca o traen un refuerzo a Reserva y me saltean. A mí me trajeron para manejar el fútbol en San Lorenzo. La cara la pongo yo, entonces la gente tiene que saber. No estoy echando culpas, sino tomando la responsabilidad que me toca a mí”, afirmó. Y continuó: “Tengo un nombre en San Lorenzo. No puedo decir ‘me voy’ y fallarle a toda la gente de San Lorenzo. No lo voy a hacer. Si me ponen un cartel diciendo que soy de Boca, a mí no me hace nada, pero sí la rosca de adentro me molesta. Se dice que Ortigoza vende la ropa en el club... que Ortigoza mete micros en el club. Con mi hermano . Y la verdad que no. Yo estoy encargado del fútbol de primera y de inferiores ”.

“Me molestó cómo se manejó el tema Insua”

“A mí me molestó cómo se manejó el tema Insúa”, confesó además Ortigoza. Y detalló: “Le pregunté a él cuando llegué qué le pasaba. Y era que lo estaba consumiendo la rosca interna. Ahora lo estoy sintiendo yo. Acá no es Moretti. Al final fue insostenible, porque Rubén estaba enojado. Hoy es entendible. Yo no veía cómo era la rosca en realidad. Le decía que no era para tanto”.

El tema del entrenador saliente fue el pie para empezar a hablar del plantel actual de San Lorenzo. Y comenzaron a aparecer los nombres propios, como el de Agustín Martegani, flamante refuerzo de Boca Juniors. “Cuando arranca todo, Martegani se quedaba en San Lorenzo. Le renovamos contrato” , contó Ortigoza.

Rubén Darío Insua, durante su paso como entrenador de San Lorenzo Dolores Ochoa - AP

A continuación, el exmediocampista central contó los detalles de la tratativa con Boca, que involucró a su amigo Juan Román Riquelme, presidente del club xeneize: “Después nos juntamos con el tesorero y decía que había que levantar inhibiciones, que había que vender porque no teníamos plata. Era entendible. Me comunico con Román, él se comunica conmigo, me pregunta cuáles eran nuestros intereses. Se los dije. Ahí, no se hace. La operación se cae. Después, el tesorero vuelve a la carga. Te guste o no te guste, ¡lo tenés que hacer! La negociación se reflota. Otra vez, se cae. Y ahí no participé más”. Por último, el actual ejecutivo de fútbol detalló los logros de su gestión: “Les renové a Malcom Braida, a Nahuel Barrios y a Gonzalo Luján. No se fue ninguno libre. Todos se quisieron quedar”. También habló del “Caso Reali”: “Lo del comprobante fue un papelón. No sé lo que pasó. Fue una vergüenza”.

¿Habrá consecuencias?

Más allá de que Ortigoza se cuidó en todo momento de exponer al presidente Moretti, lo cierto es que sus palabras retumbaron en el mundo San Lorenzo. Y nadie puede asegurar que el hoy responsable del fútbol del club continúe en el cargo tras sus declaraciones de este jueves. Más allá del pedido de “unión” que hizo el ex mediocampista central devenido en dirigente, sus palabras mostraron las falencias existentes en el club relacionadas con el manejo del fútbol. Su mensaje fue claro. Sin decirlo explícitamente, contó que no estaba pudiendo hacer el trabajo para el que lo contrataron. Tampoco dio los nombres de los dirigentes “que no son Moretti” y que intervienen en la llegada de refuerzos. Que opinan. Serían todos del riñón del presidente. Y eso podría desencadenar que Ortigoza ya no sea más el responsable del fútbol de San Lorenzo. Aunque, claro, podría mantener el cargo en la comisión directiva: es vocal.

