29 de abril de 2019

"Ñul en el corredor de la muerte". La última crónica del periodista español Enric González marca una dura realidad y da señales de un futuro "casi negro" para Newell's, comprometido con el descenso y sin mucho dinero en sus arcas. La sorpresa para el diario El País pasa por la relevancia que tiene el club rosarino en Europa. Cuna de Lionel Messi, Marcelo Bielsa, Mauricio Pochettino, Jorge Valdano o Gabriel Batistuta, el impacto de la caída hace ruido. "Newell's Old Boys, uno de los dos grandes clubes de Rosario, no está en el "corredor de la muerte". Pero casi. Acabó la Superliga de 2019 con el peor promedio (1,076) junto a Gimnasia y Esgrima, lo que significa que encara la próxima temporada en muy malas condiciones. Necesitará quedar en los puestos de cabeza para que el promedio heredado de los pasados años no le condene al descenso. Ahora mismo, lo tiene todo en contra. La institución se ha venido muy a menos", cuentan.

Y en el "corredor de la muerte", la espera puede ser peligrosa: "Los tribunales más altos dirían que eso, siendo malo, no es lo peor. Lo peor es la espera. Concluida la Superliga, Newell's está también eliminado de cualquier competición continental, de la Copa argentina y de la Copa de la Liga argentina. Mientras sus rivales siguen disputando algún torneo u otro, los leprosos (que no se apodan así por sus penurias, sino por un remoto partido benéfico) carecen de ocupación. Han sido condenados a pasar tres meses sin jugar un encuentro oficial. Será una espera terrible".

En un repaso histórico, con apuntes de la fundación y de los momentos en los que "los educados jóvenes de Newell's ni tenían contacto con los trabajadores del ferrocarril" y de un inicio donde los leprosos jugaban casi a "solas", el cierre le da lugar a cierta esperanza. "Está por ver si esta nueva espera, tres largos meses, le va igual de bien. O si les conduce el desastre".