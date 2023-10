Newell's Old Boys venció por 2-0 a Tigre como visitante, en un partido de la jornada 9 de la Copa de la Liga. Para Newell's Old Boys los goles fueron marcados por Ángelo Martino (a los 83 minutos) y Guillermo May (a los 85 minutos).

En la próxima fecha, Tigre se medirá con Lanús, mientras que Newell's Old Boys tendrá como rival a Godoy Cruz.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.